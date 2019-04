SLITER: Philippe Coutinho, her på trening med Gerard Piqué (t.v.) dagen før returkampen mot Manchester United, har foreløpig ikke fått det til å fungere i Barcelona. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Derfor har Liverpool-favoritten floppet i Barcelona

BARCELONA (VG) Han var det store midtpunktet i Liverpool og ble hentet som fotballhistoriens tredje dyreste spiller. Ett år og tre måneder senere sitter Barcelona igjen med flere spørsmål enn svar om Philippe Coutinho (26).

En tur i sentrum av Barcelona mandag formiddag, dagen før returkampen mot Manchester United i Champions League , var nok til å konstatere at brasilianerens start i storklubben ikke har stått til forventningene.

På flere av de mange fortauscafeene i byen satt eldre menn og betraktet en dobbelside i avisen Sport: «Nytt møte mellom Barça og Coutinho», heter det i oppslaget om stjernens usikre fremtid, der en spaltist også fastslår at «Coutinho har fortsatt ikke funnet plassen sin».

Før tirsdagens kamp mot Ole Gunnar Solskjærs lag forventes brasilianeren å forsvinne ut av startoppstillingen til fordel for franske Ousmane Dembélé. Til sommeren er det, dersom man skal tro pressen og ekspertene, ikke utenkelig at han forsvinner ut av hele klubben.

Det er ikke det at statistikkene hans har vært katastrofale: Coutinho har scoret 20 mål og levert 11 målgivende pasninger på 68 kamper siden han kom fra Liverpool. Brukbare tall.

Her kan du se VGs rapport fra Camp Nou før storkampen i Barcelona:

«Ingenmannsland»

Problemet er at han fortsatt ikke har klart å finne seg en rolle i laget, at samarbeidet med Lionel Messi og Luís Suárez ikke fungerer som det skal, og at han ikke er i nærheten av å dominere slik han gjorde i Liverpool, og slik man bør forvente av en spiller som koster over halvannen milliard kroner.

– Det er ingen tvil om at Coutinho ikke har gitt Barcelona det de forventet da de hentet ham. Fansen er veldig kritiske, for de hadde høye forhåpninger, sier den spanske TV-journalisten David Bernabeu, som jobber for Mediaset og har dekket Barça daglig i 18 år.

Han trekker frem disse forklaringene bak Coutinhos skuffende Barcelona-karriere så langt:

– Det er ikke det samme å spille for Liverpool og Barcelona. I Liverpool kunne Coutinho ha en fullstendig fri rolle som «10-er» der han fikk utfolde seg i angrep uten å ha et stort defensivt ansvar. Det finnes ikke i Barça, og om det finnes, så er det Lionel Messi som har den rollen. Han var den store stjernen, nå er han bare en i mengden.

– Coutinho passer ikke perfekt inn i noen av posisjonene i Barcelonas 4–3–3. Han er hverken en indreløper, som Andrés Iniesta var, eller en kantspiller, som Neymar var. Derfor har han ikke vært i stand til å erstatte noen av dem. Han har endt opp i «ingenmannsland», sier Barça-eksperten og fortsetter:

– Han slår meg som en mentalt skjør spiller. Han føler seg ikke like viktig som han følte seg i Liverpool, han føler seg som en innbytter, og det tror jeg har preget ham.

Her tar Coutinho hevn på Neymar:

Solskjær fikk Coutinho-spørsmål

Bernabeu tror Coutinho fortsatt kan bli en suksess i klubben, men påpeker at han kan ha dårlig tid. Det spekuleres nemlig om en overgang allerede til sommeren. Chelsea – dersom de får handle i sommer – og PSG er blant klubbene som nevnes som mulige destinasjoner.

– Dersom Coutinho fortsatt føler at han ikke er et førstevalg til sommeren, og at Barcelona signerer flere spillere, tror jeg at han kan forsvinne. Jeg tror det er en reell mulighet for at det skjer, sier Bernabeu.

Manchester United er også blant klubbene som har blitt koblet til Coutinho, til tross for spillerens lange fortid hos erkerivalen Liverpool. Solskjær fikk spørsmål om hvorvidt det er aktuelt å signere Barça-skuffelsen til sommeren, men nektet å bidra til spekulasjonene:

– Han er en Barcelona-spiller.

– Og?

– Han er en Barcelona-spiller.

