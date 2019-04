VILT: Leeds Uniteds Mateusz Klich og Aston Villas Conor Hourihane i fullt håndgemeng under kampen på Elland Road søndag. Foto: Clint Hughes / PA Wire

Leeds slapp inn mål med vilje: Slagsmål mot Aston Villa

(Leeds-Aston Villa 1–1) Sheffield United er klare for Premier League etter at kampen mellom Leeds og Aston Villa utartet søndag. Leeds slapp inn mål med vilje i 1–1-oppgjøret.

Bakgrunnen var at Leeds forsatte å spille da en Aston Villa-forsvarer lå nede med skade - og scoret mål. Dermed startet et vilt bråk ute på banen. Siden lot Leeds motstanderen få lage et utligningsmål.

– Jeg har aldri sett maken, skriver The Times’ fotballjournalist Henry Winter på Twitter.

– «What the f ...», sier Leeds-fansen. Her vil nok FA ha et ord med i laget, skriver Winter videre - og snakker altså om det engelske fotballforbundet.

Leeds og Aston Villa er henholdsvis nummer tre og fem på tabellen - og kan komme til å møtes i opprykkskvalifiseringen.

Det var Aston Villas franske Jonathan Kodjia (29) som ble liggende skadet 20 minutter før slutt. Villa-spillerne signaliserte at Leeds skulle sende ballen til innkast, men i stedet ble Mateusz Klich sendt igjennom, og han plasserte ballen i mål til 1–0.

Dermed startet tumultene blant spillerne. Stemningen ble så hatsk at sikkerhetsfolk måtte entre banen. Etter et vilt kaos endte det med at Villas El-Ghazi ble utpekt til å være den verste synderen - og fikk direkte rødt kort.

Men Leeds - med manager Marcelo Bielsa i spissen - bestemte seg for å gi Aston Villa et mål, slik at stillingen fortsatte skulle være uavgjort. Albert Adomah fikk score målet.

Matchen sluttet også 1–1, noe som betyr at Sheffield Uniteds direkte opprykk er klart, sammen med Norwich.

Ikke alle Leeds-tilhengerne var like fornøyde med at klubben deres valgte å gi Aston Villa et utligningsmål.

Det var tydeligvis ikke hele spillertroppen heller, for svenske Pontus Jansson forsøkte å takle Aston Villas målscorer. Han lyktes ikke, men taklingen medførte enda mer tumulter mellom lagene.

Med 11 mot 10 presset Leeds for scoring, men de lyktes ikke.

– Engelsk fotball er kjent for god sportsånd, sa Leeds-sjef Marcelo Bielsa til Sky Sports.

– Målscoreren beklaget til meg etter kampen. All kreditt til Leeds og Bielsa som ga oss denne muligheten, sa Aston Villa-manager Dean Smith til Sky Sports etterpå.

Leeds, West Bromwich, Aston Villa og Derby ligger i øyeblikket på de fire kvalifiseringsplassene.

