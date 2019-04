PÅ VEI BORT: Frenkie de Jong er alt klar for Barcelona, mens mange spår at også Matthijs de Ligt kommer til å forlate Ajax. Foto: REUTERS

Tror Ajax-suksessen gir stjerne-exit

Barcelona har alt bladd opp for Ajax’ Frenkie de Jong. Paul Thomas Clay spår at også flere Ajax-spillere vil dra i sommer.

Oppdatert nå nettopp







Sjekk ut tirsdagens oddstips!

– Det er litt «money talks». Det kommer til å være stor interesse for flere i sommer. Mange vil være attraktive for større klubber, sier Viasat-kommenatoren til VG.

Ajax har imponert i Champions League denne sesongen. De slo ut Real Madrid av åttedelsfinalen. Nå har de alle muligheter foran seg borte mot Juventus i kvartfinalen i kveld.

Onsdag kan du vinne hele 87 millioner kroner i Vikinglotto. Lever kupongen din her!

Men suksessen har noen baksider for Ajax-fansen. Oppturen gjør trolig at noen av lagets beste spillere forlater klubben.

Dette er utgangspunktet før returkampen:

Midtbane-maestroen Frenkie de Jong er allerede klar for Barcelona med en prislapp på 840 millioner kroner.

– Så går nok ganske sikkert også Matthijs de Ligt (kaptein og stopper) og Nicolás Tagliafico (sideback), spår Clay.

les også Solskjær håper på dødballmagi: – Vi er sterkere enn dem

19 år gamle de Ligt har imponert som lagets hærfører. Han er tett linket til Bayern München, Barcelona og Juventus.

Monaco nådde semifinale i 2016/17-sesongen. Siden forsvant en rekke stjerner i etterkant. Ajax’ sportsdirektør Marc Overmaars har sagt at det ikke vil skje i like stor grad, men...

– Vi ønsker ikke å selge. Min jobb er å forme et topplag, men vi kan ikke holde på spillerne slik Real Madrid eller Barcelona kan, sa Overmars til spanske AS i mars.

Se de Jong latterliggjøre Real Madrid-stjernene:

Clay tror fort at også David Neres, målscoreren fra Juventus-kampen, og Hakim Ziyech, forlater Amsterdam-klubben. Han utelukker heller ikke at Dusan Tadic forsvinner.

Viasat-kommentatoren presiserer at han tror noen blir også.

les også Ødegaard-tallene som imponerer: Så mye bedre er han enn lagkameratene

– Andre Onana og Donny van de Beek har signert nye kontrakter. Det fine for Ajax er at de ikke er nødt til å selge. De kan være litt vriene i forhandlinger. For salget av de Jong og eventuelt de Ligt vil gi så mye penger inn, sier Clay.

Han tror Ajax vil bite fra seg mot Juventus.

– Jeg spår at Juventus tar det, men det blir veldig jevnt og spennende. Jeg tror Juve vinner 2–1, melder Clay.

VGs tips: Hjemmeseier

Det står 1–1 mellom lagene fra det første Champions League-møtet i forrige uke. Det gir at Juventus har fordelen i kveld.

Torino-vertene har levert hjemme i Nord-Italia i denne turneringen. Young Boys (3–0), Valencia (1–0) og Atlético Madrid (3–0) ble alle beseiret. Det ene feilskjæret var mot Man.Utd. (1–2) i november.

Ajax har også prestert på utebane - særlig var 4–1 over Real Madrid sterkt. Der fremstod det unge Amsterdam-laget med en uredd innstilling.

Men det faktum at Juventus har vunnet 12 av 13 siste hjemmekamper i alle turneringer gjør at vi går for hjemmeseier til 1,65 i odds. Et målspill på Cristiano Ronaldo til 1.75 i odds er et alternativ. Spillestopp er kl. 20.55 og Viasport 1 sender matchen.

Publisert: 16.04.19 kl. 07:37 Oppdatert: 16.04.19 kl. 08:28

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.