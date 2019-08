BALLSIKKER: Martin Ødegaard fører ballen under kampen mot Valencia. Med en treffsikkerhet på 90 prosent av pasningene leverte han en god kamp fra sin midtbaneposisjon. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Spansk presse i ekstase over «blendende» Ødegaard-debut

VALENCIA (VG) Martin Ødegaard (20) våkner opp til strålende omtale i spanske sportsaviser etter sin første La Liga-kamp fra start.

Madrid-avisene så vel som den lokale San Sebastián-pressen likte det de så av nordmannen i den dramatiske 1–1-kampen borte mot Valencia, der Ødegaard til tross for at han ikke noterte seg for målpoeng, viste seg fram gjennom konstant aktivitet og godt pasningsspill.

Mundo Deportivo fastslår at de mener den norske midtbanespilleren var banens beste spiller.

– En blendende opptreden av nordmannen i sin debut for Real Sociedad, takket være en svært komplett kamp, skriver avisen.









DANDY: Martin Ødegaard kalles en «dandy» i avisen As. Det er et uttrykk som brukes for å beskrive en elegant klassespiller.

Videre står det at Ødegaard har «doktorgrad» i pasningsspill, at han var feilfri på dette området, og at han på «prisverdig» vis tok ansvar fra første til siste minutt på Mestalla.

– Han var den totale midtbanespiller, en brikke som ikke fantes i laget frem til nå, og som i tillegg utførte strategien med stor suksess. Dersom han mistet ballen, gjorde han alt han kuunne for å vinne den tilbake, med stor besluttsomhet. Virkelig en kjempekamp, skriver Mundo Deportivo i sin San Sebastián-utgave søndag morgen.

Her kan du se Ødegaards egen dom over debuten:

Den Madrid-baserte sportsavisen As, som er kjent for å ha tette bånd til Real Madrid, er minst like begeistret over Ødegaards prestasjoner.

– Kjempekamp av nordmannen i sin offisielle debut for «La Real». Alt han gjorde, var bra, skriver de under tittelen «Ødegaard briljerte».

– Han gir Real Sociedad en ny dimensjon i spillet sitt når de har ballen. Han leverte en rekke kliniske pasninger gjennom ledd og førte ballen i mellomrommet. En konstant plage for forsvaret til Valencia, skriver As og avslutter:

– En stor start for spilleren som er utlånt av Real Madrid.

les også Ødegaard ut mot spansk VAR: – Mye «smoothere» i Premier League

I søndagens papiravis utnevnes As drammenseren til kampens «dandy» – en betegnelse som brukes for å beskrive en elegant klassespiller.

Publisert: 18.08.19 kl. 10:11 Oppdatert: 18.08.19 kl. 10:22