TØFF START: Frank Lampard fikk en tung begynnelse som Chelsea-manager med 0–4-tap borte mot Manchester United. Her med César Azpilicueta. Foto: Darren Walsh / Chelsea FC

Carragher skeptisk til Lampard: – Hadde kanskje vært smartere å vente

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher (41) frykter at Frank Lampard (41) vil få det tøft som Chelsea-manager.

Nå nettopp

– Hva skjer om Chelsea havner langt bak Manchester City og Liverpool, slik jeg tror? Jeg tror ikke Chelsea vil klare topp fire, skrev Carragher lørdag i Telegraph - før seriestarten.

Lampard, en av de største spillerne i klubbens historie, fikk en blytung start med 0–4-tap mot Manchester United søndag.

Den gamle Liverpool-helten Carragher tror at presset kan bli stort på Lampard dersom Chelsea ikke blir topp fire, som gir plass i Champions League. Sistnevnte erstattet Maurizio Sarri (nå Juventus-trener) i sommer etter å ha gjort en god jobb med Derby.

Carragher påstår at det ikke burde være for høye krav til Lampard - fordi at de mistet Eden Hazard og ikke kunne hente erstattere som følge av overgangsnekten.

Se målene fra åpningskampen:

Burde kanskje ventet

Men Carragher legger til at «Lampard kjenner kulturen i klubben bedre enn noen og vet hva konsekvensen blir om Chelsea ikke havner topp seks».

– Det er derfor jeg mener at det kanskje hadde vært smartere for Lampard å vente. Å skaffe seg mer erfaring i en klubb som Derby først. Han var i en perfekt klubb for å lære mer, skriver Carragher.

Chelsea har hatt syv trenere siden 2011: Maurizio Sarri, Antonio Conte, Guus Hiddink, José Mourinho, Rafael Benítez, Roberto Di Matteo og André Villas-Boas.

– Jeg tror Lampard vil få litt mer tid, men jeg er skeptisk på grunn av Chelseas sparke-historikk og hvor fort resultater forandrer humøret, skriver Carragher.

Liverpool var i målform i serieåpningen:

– Vil bli tøft

Chelsea åpnet lovende mot United - før målene til slutt rant inn. Mot Liverpool får de en ny sjanse til å vise hva de er gode for.

– Eieren har sagt at han ønsket Lampard der og jeg tror han vil bli en suksess på grunn av tiden han vil få, sier Ian Wright, tidligere Arsenal-spiss, ifølge BBC.

Lampard forteller at «klubben er desperate» etter å vinne Supercup-finalen i Istanbul.

– Det kommer til å bli tøft, men vi kan ikke gå av banen å tenke «vi kunne gjort dette», «vi bommet på den sjansen» eller «vi var ikke helt klare», sier Lampard ifølge Sky Sports.

Publisert: 14.08.19 kl. 13:37

