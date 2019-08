UENIGE: Wolverhampton-manager Nuno Espirito Santo (t.v.) frykter at VAR kommer til å ødelegge stemningen på stadion. Ole Gunnar Solskjær er mest opptatt av at avgjørelsene skal være korrekte. Foto: Reuters

VAR-avgjørelse skaper bekymring: – Vær så snill, finn en løsning

WOLVERHAMPTON (VG) «F*** VAR», sang Wolves-fansen til tross for at målet deres etter mye om og men ble godkjent. De får støtte av manager Nuno Espírito Santo (45).

Nå nettopp

– Jeg er bekymret. Jeg er redd for at vi kommer til å bli redde for å feire mål. Energien, lyden, atmosfæren på Molineux, vi kan ikke miste den, sier Wolverhampton-sjefen til VG.

Før Paul Pogbas svært omdiskuterte straffemiss var det – nok en gang – videodømming som var det store samtaleemnet under 1–1-kampen mellom Wolverhampton og Manchester United i Premier League mandag kveld.

Etter at Rúben Neves hadde plassert et vakkert langskudd i mål via tverrliggeren, slapp fansen jubelen løs, i likhet med de oransjekledde spillerne, men de oppdaget etter hvert at målet måtte vurderes av VAR.

Mens dommeren ventet på den endelige dommen, sang fansen «f*** VAR». De måtte vente i ett minutt og 59 sekunder fra ballen gikk i mål til scoringen ble bekreftet. Til tross for at de kunne juble for utligning til slutt, fortsatte de å skjelle ut VAR fra tribunen, tydelig misfornøyd med å ha blitt fratatt den opprinnelige jubelrusen.

– De må finne en løsning på det. Vær så snill, finn en løsning, sier Nuno Espírito Santo etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

– Jeg vet ikke hvordan de kommer til å løse det. Det handler om følelser. Når du feirer et mål, er det så vakkert, du feirer det så inderlig. Og så må du stå og vente i stillhet på en avgjørelse. Ikke ta det bort fra folket, for det er det viktigste øyeblikket i fotball, sier portugiseren engasjert.

Ole Gunnar Solskjær, som håpet på motsatt utfall etter de neste to minuttene med venting på VAR-avgjørelsen, deler ikke samme syn som ham.

– Vi vil at avgjørelsene skal tas raskt. Men det er selvfølgelig enormt store avgjørelser. For hvis Raúl Jiménez ville vært en halvmeter til høyre, ville han blokkert utsikten til David de Gea. Hvis João Moutinho var 20 centimetere lengre til høyre, kunne han vært i offside da han fikk ballen. Det er en stor avgjørelse, svarer Solskjær på VGs spørsmål om hva han synes om tiden VAR brukte på å bekrefte målet.

Han konkluderer:

– Jeg vil heller ha en korrekt avgjørelse enn en avgjørelse som er feil etter 15 sekunder. Men jo fortere det går, jo bedre, selvfølgelig.

Det managerne og tilskuerne i Wolverhampton ikke så, men som TV-seerne fikk se, var hvordan VAR kom frem til en avgjørelse: Etter å ha brukt rette linjer og vinkler på et fryst bilde av den marginale situasjonen, ble det til slutt konkludert med at det ikke var offside.

– Det er ærlig talt grusomt, sier målscorer Ruben Neves om å måtte vente så lenge på VAR.

– Men sånn har fotballen blitt. Heldigvis ga de oss målet denne gangen.

VAR har dominert nyhetsbildet etter at det for første gang ble tatt i brukt i Premier League forrige helg. Det skapte debatt allerede i sesongens andre kamp, mellom Manchester City og West Ham, da Gabriel Jesus ble fratatt en scoring på grunn av det som tilsynelatende var en svært knapp offside. Den brasilianske spissen måtte nok en gang avbryte feiringen sin lørdag da hans sene scoring mot Tottenham også ble annullert – denne gangen for en hands på Aymeric Laporte i forkant.

Publisert: 20.08.19 kl. 14:52

