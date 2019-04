TOK PRATEN: Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær, her under kamp mot Fulham tidligere denne våren. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Solskjær i møte med Pogba etter uttalelser

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) satte seg ned og tok en prat med Paul Pogba (26) etter franskmannens uttalelser under landslagspausen.

– Det er ikke noe som virkelig bekymrer meg, for det første jeg tenkte på å gjøre, var å sette meg ned og snakke med Paul. Jeg har tatt praten med Paul, og det går fint, sier Solskjær.

Under en pressekonferanse i regi av det franske landslaget uttalte Pogba at Real Madrid er «en drøm for alle fotballspillere», og at det samme gjelder å ha Zinédine Zidane som trener.

Real Madrid-treneren svarte med at han «liker Pogba veldig godt», og åpnet døren for en overgang til den spanske hovedstaden dersom «dersom han en dag ønsker å forlate United».

– Pogba kommer til å gi alt hos oss, for han vet at jeg liker ham veldig godt både som spiller og person. Han er veldig viktig for oss. Det er ikke noe problem. Han er viktig her, gjentar Solskjær.

Den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Redknapp skriver i Daily Mail at «det viktigste Solskjær kan gjøre i sommer, er å beholde Pogba». Han skriver at han «ikke blir overrasket» dersom franskmannen ønsker seg bort fra Premier League , og foreslår å gi ham kapteinsbindet neste sesong for å overbevise ham om å bli værende.

Solskjær har hatt litt av hvert å henge fingrene i etter å ha tatt seg noen dager fri i Kristiansund under landslagspausen. Torsdag ble han, etter noen hektiske dager, presentert som permanent manager. I oppladningen til lørdagens sliteseier over Watford tok han altså Pogba til side for å diskutere utspillene, og bak kulissene foregår det enda viktigere diskusjoner.

Mye tyder nemlig på at Manchester United er ute etter å signere en sports- eller fotballdirektør som kan hjelpe Solskjær med spillerlogistikken i klubben.

– Jeg har en finger med i spillet i det meste som skjer nå, og kommer med mine råd. Jeg må si at kommunikasjonen mellom meg og Ed (Woodward) og eierne er veldig god. Vi diskuterer forskjellige navn og selvfølgelig … jeg er ikke den som bestemmer, sier Solskjær om arbeidet med å finne en ny sparringpartner i den sportslige driften.

Den nyansatte manageren ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke navn som diskuteres, men Daily Mirror meldte i januar at Andrea Berta (Atlético Madrid), Paul Mitchell (RB Leipzig) og Fabrio Paratici (Juventus) var blant de aktuelle navnene.

Den tidligere United-helten Edwin van der Sar, som nå jobber i Ajax, har også blitt nevnt i denne forbindelsen.

