SLITESEIER: Ole Gunnar Solskjær var ikke spesielt fornøyd med prestasjonen til laget sitt etter 2–1 over Watford. Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

Solskjær reagerte på kritisk spørsmål: – Hva mener du?

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Watford 2–1) Ole Gunnar Solskjær (46) var ikke imponert da han fikk spørsmål om laget hans ikke burde dominere i større grad mot «et lag som Watford».

Mindre enn 10 minutter siden







– Hva mener du med «mot et lag som Watford», svarer Solskjær syrlig på pressekonferansen etter 2–1-seieren før han fortsetter:

– Watford er et godt lag. De spiller semifinale i FA-cupen og har noen veldig gode spillere. De er gode på kontringer også. Jeg tror ballbesittelsen var 50–50. Sjansestatistikken var også jevn, kanskje de hadde noen flere skudd enn oss. Jeg synes ikke du gir dem ekte respekt her, for de er et godt lag. Sammen med Wolverhampton er de det beste laget utenfor topp seks.

les også Sliteseier for Solskjærs United: – Vi var forferdelige

United hadde 52 prosent ballbesittelse, men Watford fyrte av desidert flest skudd med 20 mot Uniteds åtte. Likevel var det Solskjærs menn som, takket være scoringer av Marcus Rashford og Anthony Martial, stakk av med seieren.

– Selvfølgelig skulle man gjerne dominert, men det klarte vi ikke. Vi var litt for slurvete etter landslagspausen og klarte ikke å komme i gang, men vi fikk tre poeng, sier Solskjær etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Uniteds venstreback Luke Shaw mener laget var «forferdelig» i andre omgang, og selv om han ikke bruker like sterke ord, er det tydelig at Solskjær ikke er overbegeistret over prestasjonen i sin første kamp som permanent Manchester United -manager.

– Godt oppsummert, svarte han på spørsmål om han var «fornøyd med resultatet, men ikke prestasjonen».

– De første 20 minuttene var så trege og slurvete. Du kunne se at spillerne har vært ute med skader eller vært på landslagssamling. Vi har ikke hatt muligheten til å trene dem så mye. Det er en av de kampene etter en landslagspause: Du gleder deg, men du vet at det kan være et bananskall, sier Solskjær.

Saken oppdateres!

Publisert: 30.03.19 kl. 19:15