TIL VM: Stabæks Hugo Vetlesen er klar for U20-VM. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Åtte spillere tatt ut til U20-VM

Norges Fotballforbund har tatt ut åtte spillere fra Eliteserien til U20-VM allerede.

Oppdatert nå nettopp







Dette gjelder:

Julian Faye Lund - Mjøndalen

Nico Mickelson - Strømsgodset

Håkon Evjen - Bodø/Glimt

Hugo Vetlesen - Stabæk

Tobias Børkeeiet - Stabæk

Ola Brynhildsen - Stabæk

Jens Petter Hauge - Bodø/Glimt

Kristian Thorstvedt - Viking

les også Målscorer Bamba om samarbeidet med Berisha: – Han kan lære meg mye

– Jeg har tatt ut de spillerne som jeg allerede nå er helt sikker på i VM-troppen, hvor de aller fleste også har spilt i innledningen av sesongen for sine respektive klubber. Jeg gjør dette for å bidra til at det blir lettere å flytte eliteseriekamper fra VM-perioden, og særlig fordi noen av disse kampene kan bli fremskyndet til 8. mai, sier landslagstrener Pål Arne «Paco» Johansen i en pressemelding.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

VM for U20 begynner med kamp mot Uruguay 24. mai. Deretter venter New Zealand og Honduras. Det første uttaket er gjort for å gjøre planleggingen av Eliteserie-kamper lettere.

– Klubber som har én eller flere VM-spillere som spiller fast for dem i Eliteserien har rett til å få flyttet de aktuelle kampene mens spillerne er med VM-troppen – og så blir det etter dette uttaket opp til den enkelte klubb om de velger å søke om dette eller ikke, sier Johansen.

les også 20 strake kamper med mål: - Gir en trygghet

Han legger til at det er viktig å understreke at dette uttaket på ingen måte utelukker andre spillere som er i eliteserieklubber og som ikke har spilt så mye til nå i sesongen. De, og alle andre aktuelle VM-spillere, får det endelige svaret på om de kommer med i VM-troppen tirsdag 30.april. Det står det i pressemeldingen.

VM-troppen samles i Warszawa den 18.mai.

I går slo Brann Kristiansund:

Publisert: 11.04.19 kl. 14:11 Oppdatert: 11.04.19 kl. 14:24