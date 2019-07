AVGJORDE: Gabriel Jesus sendte Brasil til Copa America-finalen. Foto: WASHINGTON ALVES / REUTERS/NTB scanpix

Brasil til finale – nytt Argentina-nederlag for Messi

(Brasil – Argentina 2–0) (VG) Effektive Brasil sendte Argentina og Lionel Messi ut av Copa America, og er klare for sin første Copa America-finale siden 2007.

Da ble de mestere - etter å ha slått nettopp Argentina i finalen. Da vant Brasil 3–0, og ble mestere. Igjen vant Brasil, og påførte Messi et nytt nederlag med flagget på brystet.

Det startet etter 19 minutter. Roberto Firmino fikk ballen ute på høyresiden. På seks meter sto Gabriel Jesus alene, og satte sikkert inn 1–0.

Etter en snau halvtime sto tverrliggeren i veien for Argentina. Lionel Messi slo inn, Sergio Agüero fikk hodet på ballen, men vertene slapp med skrekken.

Ti minutter ut i den andre omgangen forsøkte Messi seg, men stolpen sto i veien. Returen havnet opp hos Barcelona-stjernen, som forsøkte å finne Agüero foran mål. Men Manchester City-spissen var et tidel for sent ute.

Og da Messi og co. feilet, ble rollene byttet opp på andre siden av banen. Gabriel Jesus satte fart, og serverte Firmino som iskaldt satte inn 2–0. Flere mål ble det ikke i den brasilianske byen Minas Gerais.

Ny Messi-sjanse på hjemmebane

De siste årene har et manglende mesterskapsgull med Argentina hengt over Messi som en mørk sky. For til tross for at det startet bra med OL-gull i 2008, har nedturene med flagget på brystet stått i kø.

Tap i VM-finale i 2014

Tre tapte finaler i Copa America (to etter straffespark)

Kvartfinale-exit i Copa America på hjemmebane

To tapte kvartfinaler (i 2006 sett fra benken) og en tapt åttedelsfinale i VM

NEKTET AV STOLPEN: Lionel Messi kom aldri nærmere enn et stolpetreff mot Brasil. Foto: Nelson Antoine / AP/NTB scanpix

Nå er Barcelona-stjernen smertelig klar over at sjansene til å vinne noe med Argentina begynner å bli få.

– Jeg vet ikke om jeg vil være med i neste VM. Jeg må se hvordan kroppen min holder seg, sier han til Fox Sports Argentina ifølge ESPN.

– Jeg er nesten 32 år gammel. Mye kan skje, men jeg håper jeg slipper noen alvorlige skader, fortsetter han.

Neste mulighet i et verdensmesterskap er som kjent i Qatar i 2022, men allerede neste år får han sjansen i Copa America som arrangeres i Argentina og Colombia.

– Jeg vil avslutte karrieren min med å ha vunnet noe med Argentina, om det ikke går, vil jeg i alle fall prøve så mange ganger som mulig. Jeg vil ikke sitte igjen med en følelse av at det ikke gikk, men at jeg hadde muligheter jeg gikk glipp av.

SKADET: Neymar har måtte følge Copa America fra tribunen etter at han skadet seg før mesterskapet. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters/NTB scanpix

Neymar skadet

På tribunen satt Neymar og så lagkameratene nærmer seg revansje etter ydmykelsen under VM på hjemmebane i 2014. Nå er laget klare for finale på eget gress.

Fra sidelinjen i Copa Amercia har PSG-stjernen skapt en rekke overskrifter. Spekulasjonene om en mulig Barcelona-retur har vært mange. Blant annet en byttehandel inkludert hans landsmann og tidligere Liverpool-spiller Coutinho har vært hyppig nevnt.

Stjernens far ønsker riktignok å dempe spekulasjonene.

– Jeg skal ikke til Barcelona for å forhandle. Jeg er i Brasil, og vil være her til vi reiser tilbake til Paris, sier Neymars far ifølge Fox Sports.

Publisert: 03.07.19 kl. 04:22