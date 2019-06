SKJØNT ENIGE: Caroline Graham Hansen har fått fri fra mediene de siste dagene for å være topp forberedt til kampen mot England. Her er hun på treningsfeltet med landslagssjef Martin Sjögren (t.h.). Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Sjögren før England-møtet: – Vi er et «förbaskat» bra lag

DEAUVILLE (VG) Landslagssjef Martin Sjögren (42) mener Norge er et «förbaskat» bra lag nå – og tror det kan bli enda bedre.

Det er hverken den gode stemningen i landslagstroppen eller de utrolige omgivelsene her i Deauville ved Le Havre som får svensken til å snakke i titler der han står i korridorene på ærverdige Hôtel Barrière Le Normandy.

Der er det fem stjerners kvalitet – ikke ulik den fotballen Norge har vist til tider og som har tatt dem helt til torsdagens kvartfinale mot England.

– Denne gruppen har hatt en fantastisk utvikling – ikke bare siden EM for to år siden. Selv det siste året har vi blitt bedre og bedre hele tiden. Dere merker jo hvor utrolig sammensveiset laget er. For fremtiden er dette et ekstremt spennende landslag, og så viser vi at vi er et «förbaskat» bra lag nå, sier han og tar en kort tenkepause.

– Ser man på aldersstrukturen så kommer dette til å bli veldig bra i mange år fremover. Norge kommer til å ha store muligheter og kanskje til og med bli enda bedre.

Fran Kirby, en av stjernene på det engelske landslaget, sa til VG at hun var imponert over det hun hadde sett av Norge i VM. – De spiller nå fotball på den riktige måten, var beskjeden før torsdagens drama.

– Det er dette som har vært ambisjonen fra vi begynte. Vi rakk jo ikke å gjøre noe frem til EM. Det er vanskelig å forandre den kanskje mer tradisjonelle norske typen av spill til å faktisk kunne spille på den måten vi gjør nå. Og vi fortsetter utviklingen, man blir jo aldri ferdig med dette selv om vi har kommet langt på vei, sier Martin Sjögren.

Han mener de også har truffet rett på spillertypene og at de unge som har kommet opp passer veldig bra i denne måten å spille fotball.

Slik så det ut på «hjemmebane» da Syrstad Engen avgjorde mot Australia:

– Jeg tror at i fremtiden så må man klare å kunne gjøre begge ting. Du må være kompakt og strikt i forsvarsspillet, men du må også kunne spille fotball der det handler om å kunne kontrollere spillet med angrepsspillet.

– Når «peaker» dette laget?

– Det er vanskelig å si. Alt handler om utvikling og påfyll nedenfra. Det kommer interessante spillere fra våre ungdomslandslag som snart banker på døren for å få en plass i denne troppen. Det er en pågående prosess. Med tanke på at en spiller er best rundt 27 år og vi har en snittalder under 25 så har vi noen spennende år foran oss.

les også Ber NFF forlenge med trenerne: – Kan få utrolig negativ effekt hvis de slutter

Caroline Graham Hansen mener Fran Kirby har et poeng.

– Når vi er gode, viser vi at det går an å være gode defensivt, og at det går an å styre spillet offensivt. Vi klarer å kontre og vi kan holde på ballen når det kreves. Det er jo slik alle ønsker å spille, at man behersker alle fasene av spillet. Så ser vi at vi også har svake perioder i løpet av kamper hvor vi blir spilt lave. Men en fotballkamp lever gjennom 90 minutter og hvor lag ofte har hver sin periode av kampen. Så er det gjerne det laget som klarer å slå tilbake som vinner. Det klarte vi mot Australia. Vi har den evnen at vi kan snu det igjen selv om vi har ryggen mot veggen til tider.

– Den stilen vi har holdt på med nå i to år har vært veldig utviklende, mener Maren Mjelde og konstaterer at det er en spillestil som passer spillerne i troppen.

– Vi kan være direkte, vi kan spille ut motstander, vi har ballen mer i laget enn vi har hatt på flere år og vi vil fortsette på denne måten. Det går i en bra retning, fastslår kapteinen.

