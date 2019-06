REGNBUE: Disse hjørneflaggene blir å se på norske eliteseriestadioner førstkommende helg. Her fra Tromsøs hjemmebane Alfheim i 2018. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Slik markerer eliteserieklubbene Pride

Fem år etter at det var tvil om det var greit å ta med et regnbueflagg inn på Ullevål til en landskamp, deltar flere av eliteserieklubbene i Pride-paradene i sine hjembyer.

I helgens runde spiller kapteinene med regnbuefargede kapteinsbind og tilsvarende hjørneflagg. Det skjer i forbindelse med at juni er Pride-måned, der skeiv kjærlighet og mangfold feires.

Men mange eliteserieklubber gir seg ikke med denne markeringen. Vålerenga, Stabæk og Ranheim forteller til VG at de vil delta i Pride-paraden i sine respektive byer i år, mens Molde skal delta når Pride kommer til byen for første gang i 2020. I tillegg har Kristiansund og Brann allerede gått i tog da Pride ble markert hos dem tidligere i 2019.

– Det er bare trist hvis noen opplever at de ikke kan være seg selv i fotballen. Vi må vise at hos oss kan de det, sier Linn Beathe Hæreid, leder for samfunnsansvar i Brann, til VG.

– Kommet langt på fem år

At flere klubber aktivt deltar i markeringene for skeiv kjærlighet, gleder den åpent homofile fotballsupporteren Gjert Moldestad.

– Vi må huske at det bare er fem år siden vi måtte kjempe en hard kamp for å få ta med et regnbueflagg på en landskamp. Dette viser at vi har gjort store framskritt siden da, sier Moldestad til VG.

Hittil er tallet på åpent homofile mannlige toppfotballspillere i Norge null. Derfor tror Moldestad at det er viktig at klubbene som markerer Pride gir tydelig beskjed om at det skal være plass til alle hos dem.

FOLKEFEST: 40.000 mennesker gikk i Pride-paraden i Oslo i 2018. I tillegg hadde de 200.000 tilskuere. Foto: Trond Solberg

Oppfordrer alle klubbene til å gå

De fleste andre eliteserieklubbene forteller at de vil vurdere om de skal delta i Pride når det nærmer seg (tidspunktet for markeringen er på høsten i mange byer). Unntakene er Sarpsborg og Lillestrøm, der det ikke arrangeres Pride.

Branns Linn Beathe Hæreid gir klubbene som ennå ikke har bestemt seg en tydelig beskjed:

– Dette er ikke noe å vurdere, de bør hive seg rundt. Vi i fotballklubbene kan nå ut til en gruppe som det ikke er så lett å treffe med dette budskapet. Den kritikken man eventuelt får for å gjøre det, viser bare hvor viktig det er at det faktisk blir gjort.

TOG: Brann-supportere og -ansatte var å se i Pride-markeringen i Bergen 8. juni. Spillerne skulle spille kamp dagen etterpå, og deltok derfor ikke. Foto: Nikita Solenov / Raftostiftelsen

Publisert: 21.06.19 kl. 16:27