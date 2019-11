SIKKER: Bjørn Inge Utvik stanget inn 2–1-målet for Sarpsborg 08 mot Tromsø på Sarpsborg stadion søndag kveld. Foto: Christoffer Andersen

Sarpsborg 08 over streken etter viktig snuoperasjon i nedrykksstriden

SARPSBORG (VG) (Sarsborg 08 - Tromsø IL 3–2) Sarpingene ser nedrykksspøkelset i hvitøyet, men etter seieren mot Tromsø er østfoldingene omsider på trygg grunn.

Det så derimot ikke lyst ut etter de første 20 minuttene i den 27. runden av Eliteserien. Vertene var direkte svake i det meste de foretok seg, og på toppen av det hele stanget Onni Valakari bortelaget i ledelsen.

Sarpsborg 08 kjempet seg imidlertid tilbake. Kristoffer Zachariassen var iskald da ballen tilfalt ham inne i gjestenes sekstenmeter. Den løpssterke strilen trillet rolig ballen i mål etter innlegg fra Kyle Lafferty, på det som må regnes som hjemmelagets første mulighet.

Sistnevnte var også nære før pause. Spissen havnet som alltid litt i klammeri med motstanderne og litt med dommer. Han fikk blant annet gult kort, og klappet også ironisk til dommer Espen Eskås da han ikke fikk frispark senere i omgangen.

FREMOVER: Tre poeng til Sarpsborg 08 betyr at Bjørn Inge Utvik og co kan se lysere på fremtiden utover høsten. Nå har de gode muligheter til å berge plassen i Eliteserien. Foto: Christoffer Andersen

Men nordiren viste sin klasse da han hamret ballen i stolpen fra skrått hold. Kun marginer hindret ham i å sende Sarpsborg 08 i ledelsen.

Marginer trengte ikke Bjørn Inge Utvik da han steg til værs og stanget hjemmelaget i føringen etter pause, iført en svart hjelm.

Kun to minutter senere satt ballen i garnet igjen. Ole Jørgen Halvorsen ble spilt fri på ypperlig vis etter pasning fra Mustafa Abdellaoue, og plasserte ballen bort i det lengste hjørnet.

Aidan Barlow reduserte for gjestene med et velplassert skudd, men det var for sent.

Seieren betyr at Sarpsborg 08 klatrer forbi Tromsø på bedre målforskjell. Begge lagene er på trygg grunn med to poengs margin ned til kvalikplass.

Lagenes gjenværende kamper Sarpsborg 08 (28 poeng): Kristiansund (borte)

Haugesund (hjemme)

Lillestrøm (borte) Tromsø IL (28 poeng): Vålerenga (hjemme)

Odd (borte)

Stabæk (hjemme) Strømsgodset (26 poeng): Molde (borte)

Brann (hjemme)

Kristiansund (borte) Mjøndalen (24 poeng): Odd (borte)

Ranheim (hjemme)

Stabæk (borte)

Mjøndalen (hjemme) Ranheim (24 poeng): Mjøndalen (borte)

Lillestrøm (hjemme)

Rosenborg (borte)

Publisert: 03.11.19 kl. 19:51







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 27 18 5 4 60 – 27 33 59 2 Bodø/Glimt 27 14 9 4 57 – 37 20 51 3 Odd 26 13 7 6 39 – 32 7 46 4 Rosenborg 27 12 9 6 45 – 35 10 45 5 Viking 27 12 7 8 48 – 38 10 43 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

