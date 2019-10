Skuffet: Ulrik Saltnes (t.h.) satte inn 1–0, men var skuffet over at ikke alle poengene ble med tilbake til Bodø. Foto: Marit Hommedal

Glimt-Saltnes om dyster statistikk: – Urealistisk å tro på gull

BERGEN (VG) Bodø/Glimt kunne krympe avstanden til Molde ned til fire poeng med seier mot Brann mandag. Det klarte de ikke, hvilket betyr at gultrøyene må gjøre noe ingen lag har klart før dem dersom de skal bli mestere.

For siden 1987, da det ble lagt om til tre poeng for hver seier, har det kun skjedd fire ganger at serielederen med fire kamper igjen å spille ikke ble mester. Ingen av de fire som snublet ledet med så mye som seks poeng:

1991: Tromsø ledet med tre poeng, RBK ble mester.

1993: Glimt ledet med ett poeng. RBK ble mester

2005: Start ledet på målforskjell. VIF ble mester.

2012: RBK ledet på målforskjell. Molde ble mester.

Dermed ser det mørkt ut for at gullet nå skal ende opp i Bodø. Ulrik Saltnes, som sendte Glimt i føringen da det endte 1–1 på Brann Stadion, er ikke optimistisk når han får presentert statistikken fra VG.

– Vi kan ikke bruke tid på å se opp eller ned på tabellen – vi må være her og nå.

– Så gullet er utenfor rekkevidde?

– Ja, det er kun en matematisk mulighet for at det går veien. Det er veldig urealistisk, så det spiller ikke så mye rolle å bruke masse tid på det.

Bodø/Glimt var sikker på at Jens Petter Hauge hadde sendt laget i føringen noen minutter før slutt, men assistentdommer vinket feilaktig for offside. Det frustrerte Saltnes etter kampslutt.

– I min verden burde vi vunnet. Det har skjedd litt for ofte i høst, dessverre. Gutta som har sett hendelsen i garderoben sier det er offside. Jeg skal ikke hive meg fullstendig på det uten å ha sett selv, men vi får ikke noe gratis hvert fall, sier lysluggen diplomatisk til VG.

Evjen tror på fortsatt spenning

Håkon Evjen vil derimot ikke avskrive Bodø/Glimt i gullkampen, tross avstanden på seks poeng.

– Vi skal gjøre fire kamper med stil, så får vi se om det holder eller ikke.

– Er det ekstra bittert med ett poeng når dere så Molde tape på Lerkendal i går?

– Absolutt. Man kan ikke lyve og si at vi ikke fulgte med på det resultatet. Det er kjempebittert, og det tror jeg alle mener. Ekstra irriterende er det selvfølgelig når dommeren ødelegger alt for oss, men det vet han helt sikkert selv, så vi skal ikke prate altfor mye om det. Akkurat nå føles det som et tap, forteller 19-åringen til VG etter kampslutt.

Gullkampen: Molde og Bodø/Glimts resterende kamper Bodø/Glimt:

Runde 27: Haugesund hjemme

Runde 28: Rosenborg borte

Runde 29: Kristiansund hjemme

Runde 30: Molde borte

Molde:

Runde 27: Kristiansund hjemme

Runde 28: Strømsgodset hjemme

Runde 29: Vålerenga borte

Runde 30: Bodø/Glimt hjemme

Evjen mener en gang må være den første.

– Det må jo skje en gang. Jeg håper at vi kan være laget som føyer oss inn i den statistikken. Kampprogrammet er tøft, men vi har igjen Molde. Der vi har alt å vinne og forhåpentligvis fortsatt noe å spille for, forteller Evjen som forlater Glimt til fordel for AZ Alkmaar i januar.

Dårlig betalt: Kjetil Knutsen mente Bodø/Glimt hadde fortjent mer. Gullkamp ville han ikke høre prat om i etterkant. Foto: Marit Hommedal

– Jeg driter i avstanden opp akkurat nå

Heller ikke Glimt-trener Kjetil Knutsen ville prate for mye om avstanden opp til serieleder Molde. Bergenseren som har hatt stor suksess i Bodø denne sesongen, fokuserer mer på lagets prestasjon enn tabellplassering.

– Jeg har ikke for mye fokus på poeng og tabellen. Jeg driter i avstanden opp akkurat nå. Uansett hvordan en vrir og vender på det, så handler det om å gjøre gode prestasjoner, sier han.

Med åtte poeng på sine siste syv kamper har Bodø/Glimt falt litt av i kampen om seriegull. Knutsen mener laget har fått dårlig betalt – særlig på Åråsen og i mandagens kamp mot Brann.

– Det er dårlig dømt. Jeg følger med på løpet til Jens Petter (Hauge, red.anm.) og ser at han timer det perfekt, og sikter til situasjonen der kantspilleren bli avblåst for offside før han satte inn 2–1, før han fortsetter.

– Vi har fått litt for mange av de der nå. Jeg bruker vanligvis ikke mye tid på dommerne, men det har skjedd litt for ofte. Først på Åråsen når vi får et mål feilaktig annullert for offside og på nytt i dag. Det marginalt at vi ikke får med oss mer.

