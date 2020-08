Coman knuste gamleklubbens drøm – Bayern vant Champions League

(PSG – Bayern München 0–1) Han ble oppfostret i klubben i ni år, men forlot den som 18-åring etter uenigheter med ledelsen. Seks år senere avgjorde Kingsley Coman (24) finalen i Champions League mot Paris.

Dermed er Bayern München mestere for sjette gang, like mange som Liverpool og kun slått av AC Milan (7) og Real Madrid (13).

Den franske vingens vinnermål vil stå igjen som et smertefullt symbol for PSG, som tapte sin første finale i turneringen: Den Qatar-eide klubben har brukt nærmere 14 milliarder kroner på spillerkjøp siden oppkjøpet i 2011, og det er disse massive investeringene som førte til at Coman ikke klarte å se for seg en fremtid i den stjernespekkede troppen da han slo igjennom som tenåring.

Han kom til klubben som 9-åring, faren hans er stor PSG-fan, han ble tidenes yngste debutant for klubben som 16-åring, men i 2014 takket kantspilleren nei til proffkontrakt med moderklubben. Isteden signerte han for Juventus uten at PSG fikk en eneste euro i overgangssum.

– Jeg følte meg ikke bra i troppen. Det var for stor forskjell mellom oss ungguttene og de andre. Det var atskilte grupperinger. Det var ikke lett å tilpasse seg. Når man er i den situasjonen, frister det å se seg om etter noe annet, forklarte Coman senere til RMC.

Veien skulle senere gå fra Juventus til Bayern München. Og mens verdens to dyreste fotballspillere, Neymar og Kylian Mbappé, misbrukte sine sjanser for PSG i den publikumløse finalen i Lisboa, tok Coman godt vare på muligheten han fikk.

Like før timen var spilt fikk 24-åringen stå alene og stange ballen i mål etter et presist innlegg av Joshua Kimmich. Feiringen bar ingen preg av sympati for klubben han i barndommen drømte om å spille for.

– Drepende for PSG å bli senket av en av sine tidligere akademistjerner, skriver Jonathan Johnson, ekspert på fransk fotball, på Twitter.

UNG TALENT: Kingsley Coman under en av sine få PSG-kamper i 2013. Her en treningskamp mot Rapid Wien. Foto: Hans Punz / AP

Coman var et konstant uromoment for PSGs høyreback Thilo Kehrer og viste seg tilliten verdig etter å ha fått tilbake plassen i startoppstillingen av trener Hans-Dieter Flick, som dermed vraket Ivan Perisic.

Valget ble en suksess for Bayern München-sjefen, men det kunne like gjerne gått andre vei: PSG misbrukte flere store muligheter før pause, særlig ved Neymar og Mbappé, som begge ble stoppet av en bunnsolid Manuel Neuer i tyskernes bur.

Bayern beholdt lenge kontrollen over kampen etter Comans scoring, men på overtid spilte Mbappé frem Neymar, som fikk sin avslutning stoppet foran mål.

Noen minutter senere sto den brassen gråtende med hodet på skulderen til en trøstende David Alaba. Den sønderknuste stjernen ankom stadion i Lisboa bærende på en høyttaler og dansende til brasiliansk festmusikk, men spiller nok sørgeligere toner etter en kveld der han aldri viste seg fra sin beste side.

Bayern München ble det første laget siden Manchester City i 2016 til å holde nullen mot PSG i Champions League. De er også det første laget noensinne som har vunnet samtlige kamper på veien til å bli Champions League-mester.

