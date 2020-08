FOKUSERT: Geraldine Cardona (bak) i kamp om ballen med Mariana Larroquette. Foto: JOSE JACOME / EFE

Argentinsk landslagsspiller klar for Lyn − fikk hjelp av Barcelona

(Arna-Bjørnar - Lyn 2–1) Etter nok et forsmedelig ettmålstap har Lyn en grunn til å smile. Nå er nemlig den argentinske spissen Mariana Larroquette (27) klar for klubben.

– Er det ute? ler Lyn-trener Ole Johan Aas når VG ringer.

På fotballforbundets nettsider står det nemlig at 27-åringen fra Buenos Aires er klar for Lyn – et oppsiktsvekkende kjøp for klubben som sliter i bunn av Toppserien.

– I Argentina er det full lockdown. Hun ser på det som en mulighet til å spille fotball og vise seg frem i Europa. Hun er en veldig erfaren spiller og det er nesten litt rart at hun ikke har spilt i Europa tidligere.

Etter at det i tur og orden ble klart Lyns tiltenkte spissalternativer ikke ble spilleklare, startet Lyn jakten på forsterkninger. På veien fikk de hjelp av en europeisk storklubb.

– Vi har startet å samarbeide med Barcelona også. Når vi visste at vi hadde midler til å eventuelt forsterke tok vi kontakt med Barcelona om å få en liste over aktuelle spisser. Det er veldig kult at vi kan få noe ut av det, sier han.

Det ble scoret et vakkert mål i Bergen:

Det ble et knepent 1–2-tap mot Arna-Bjørnar lørdag – det tredje ettmålstapet på rad for Lyn, som ligger nest sist i Toppserien. Med forsterkningene jobber klubben for å holde laget i Norges øverste divisjon.

– Vi får litt hjelp av den gruppen som heter Lyns Eldre. Vi har det minste budsjettet i Toppserien, men så har vi heller ikke brukt så mye av det.

DUELL: Mariane Larroquette (til høyre) i duell med australske Alanna Kennedy under en landskamp i mars 2019. Foto: WILLIAM WEST / AFP

På veien ble Larroquette assistert av den tidligere fotballstjernen Claudio Lopez, som bidro som en rådgiver for 27-åringen.

– Det var litt stas for en gammel fotballmann å sitte i Teams-møte med Claudio Lopez. Den argentinske keepertreneren vår skulle fungere som tolk og fikk vite det fem minutter før møtet at det var Claudio Lopez han skulle snakke med. Da mistet han det litt, ler Aas.

Som følge av koronareglementet er det litt uvisst om Larroquette rekker å debutere allerede mot Røa neste helg, men Aas opplyser at hun testet negativt ved ankomst fredag og at hun dermed kan være aktuell ved en ny negativ test før neste kamp.

BIDRO: Claudio Lopez, som her kunne juble etter å ha scoret i 4–1-seieren over Chile i VM-kvalifiseringen i mars 2000, bidro som rådgiver. Foto: WALTER ASTRADA / AP

