Barcelonas president: – Om ingenting slår feil blir Koeman ny trener neste sesong

Barcelonas klubbpresident slår fast at det er så godt som klart at Ronald Koeman (57) blir Barcelona-trener neste sesong.

– Om ingenting slår feil blir Koeman Barcelonas nye trener neste sesong. Vi vet allerede hvordan han tenker og hans filosofi, forteller Barcelonas klubbpresident, gjengitt av klubbens offisielle twitter-konto. Koeman er fortsatt ansatt som Nederlands landslagssjef.

Nederlenderen har innholdsrike år som både trener og spiller bak seg, hvor han blant annet står oppført med 192 kamper som spiller for Barcelona. Han ble matchvinner i Serievinnercupfinalen mot Sampdoria i 1992. Han var også i 1998–1999 assistenttrener for Barcelona.

Det er usikkert hva som skjer med landslagsjobben for Koeman ettersom han nå er trener for Nederland. Det har vært spekulert i at han kan kombinere de to jobbene frem til EM er over.

Mandag ble det klart at Quique Setién var ferdig i Barcelona etter at han ble ansatt januar 2020. Tirsdag kom også nyheten om at sportsdirektør Eric Abidal var ferdig i klubben.

