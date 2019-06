START-ELLEVEREN: Bak fra v. Bjørn Maars Johnsen, Haitam Aleesami, Sander Berge, Markus Henriksen, Kristoffer Ajer, André Hansen. Foran fra v. Tarik Elyounyussi, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Martin Ødegaard, Ole Selnæs. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Folkebørsen: Ødegaard best i seieren mot Færøyene

TÓRSHAVN (VG) (Færøyene – Norge 0–2) Bjørn Maars Johnsen ble dagens mann på Færøyene og det vises selvsagt på VGs børs.

Men aller best var Martin Ødegaard i det som ble en grei seier til slutt, men som ikke var noen enkel match for Norge. Si din mening i kommentarfeltet under og gi karakter.

Kampfakta:

3083 tilskuere på Tórsvøllur i Tórshavn.

Mål: 0-1 Bjørn Maars Johnsen (49), 0-2 Johnsen (82).

Dommer: Donatas Rumsas, Litauen

Gult kort: Rógvi Baldvinsson, Gilli Rólantsson, Færøyene.

Slik spilte laget ifølge VG:

