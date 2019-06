FERDIG: Henning Berg, her under Eliteserie-kamp mot Viking i mai, bytter ut Bærum med Nicosia. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Henning Berg forlater Stabæk: – Beklagelig at det skjer nå

Henning Berg (49) slutter som Stabæk-trener og tar over kypriotiske Omonia Nicosia.

Oppdatert nå nettopp







Det melder Stabæk i en pressemelding. Berg opplyser til VG at han har skrevet en toårskontrakt med hovedstadsklubben på Kypros.

– Vi skilles som gode venner, og har jobbet godt sammen gjennom en utfordrende tid, sier Berg og takker spillerne for støtten.

les også Stabæk-profilene Børkeeiet og Vetlesen har fått kyssesyken

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Han hadde kontrakt med Stabæk ut 2019-sesongen, men signerer nå for sjetteplassen i den kypriotiske toppdivisjonen. Det innebærer at Stabæk får betalt en kompensasjon for de siste månedene i Berg-avtalen, opplyser bærumsklubben.

– Vi visste at Henning hadde ambisjoner om å komme seg til en klubb i utlandet igjen. Det har vært en dialog mellom ham og Inge André Olsen (sportssjef) i et par dager. Det har vært en grei prosess. Det er beklagelig at det skjer nå, men det får vi leve med, sier daglig leder Jon Tunold i Stabæk til VG.

les også Belgia-suksessen Juklerød etterlyser landslagsledelsen: – Litt spesielt at jeg ikke er blitt sett på mer

– Det er ikke heldig, når det skjer midt i sesongen, det sier seg selv. Sånne ting lar seg ikke styre noen ganger, og jeg har sagt nei til større klubber tidligere i min tid i Stabæk, sier Berg til VG på spørsmål om timingen på avgjørelsen.

Han tilføyer:

– Jeg følte at det var riktig, og jeg har spilt med åpne kort hele veien. Men selvfølgelig, det beste hadde vært å gjøre det utenfor sesong.

Inge André Olsen har ikke besvart VGs henvendelser.

Saken oppdateres!

Publisert: 06.06.19 kl. 14:58 Oppdatert: 06.06.19 kl. 15:16