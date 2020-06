RBKs superving av med skade tidlig i treningskamp

(Stjørdals-Blink - Rosenborg 1–3) Samuel Adegbenro (24) haltet av Rosenborgs treningskamp etter elleve minutter torsdag kveld. Ivrige unggutter benyttet sjansen til å vise seg frem.

Samuel Adegbenro har vist tegn til storform etter coronapausen, og blir en viktig spiller i Rosenborgs tøffe serieprogram fra Eliteseriestarten 16. juni.

Men etter 11 minutter av oppgjøret mot Obos-laget Stjørdals-Blink haltet han av med det som så ut til en «kjenning» i låret. Han holdt armen over baksiden på vei ut.

– Det meldes fra Stjørdal at det ikke skal være noen stor fare med Samuel Adegbenro. Kjente litt på oppvarmingen og gikk av for å ikke ta noen sjanser, skriver Rosenborg på sin Twitter-konto.

Med Pål André Helland i opptrening etter en skade, er det likevel blitt rusk i oppkjøringen for to av lagets største offensive profiler.

Dermed ble det de opp til de to ungguttene Emil Konradsen Ceide (18), og den danske ny-signeringen Carlo Holse (21), å benytte muligheten til å vise seg frem.

Det var nettopp den duoen som sørget for 1–0 i på Stjørdals nye hjemmebane Sandskogan Stadion, en drøy halvtimes kjøring Nord-Øst for Trondheim. Cedie fant Holse, som etter en berøring for kontroll, satte inn ledermålet.

Brattbakk-sønn avgjørende

Gjermund Åsen blokkerte et innlegg med hånda, ifølge kamplederen - og Sondre Stokke utlignet fra ellevemetersmerket.

RBK-legende Harald Martin Brattbakks sønn, Filip Brattbakk (20), kom inn for Ceide mot slutten av kampen, og han fant venstreback Birger Meling som var fremme i angrepsposisjon innenfor femmeteren og kjempet inn 2–1 rett før overtiden.

Brattbakk var på farten igjen like etter, slo inn og ga Eirik Botheim muligheten til å gjøre mål nummer tre. Det gjorde han, og legendesønnen var vipps involvert i to mål på ti minutters spill.

Dermed har bronsevinnerne fra i fjor vunnet begge sine kamper etter oppholdet.

Tirsdag venter generalprøven før seriestarten mot Obos-laget Ranheim.

Børven avgjorde i Skien

Odd tok imot Start til en formtest på Skagerak Arena. Gjestene så friske ut i førsteomgang og Eman Markovic hamret de gule i ledelsen med et skudd opp i venstre vinkel. Men «Kachi» utlignet for Odd, før fjorårets toppscorer i Eliteserien, Torgeir Børven, lurte på bakerste stolpe på en corner - og avgjorde kampen for vertene.

Molde slo naboen

Kristiansund tok ledelsen ved Bendik Bye like før pause, men Molde slo kraftig tilbake i andre omgang og vant 4-2 i lokaloppgjøret.

Tobias Christensen utlignet med en herlig chip rett etter hvilen, før Eirik Ulland Andersen sendte Molde i ledelsen med et vakkert frispark. Minuttet senere sørget Pemi Moumbagna for at lagene igjen var like langt, men scoringer fra Marcus Holmgren Pedersen og Erling Knudtzon sørget til slutt for Molde-seier.

