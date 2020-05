I STYRKEROMMET: Her er Ingrid Moe Wold i styrkerommet hos LSK Kvinner før hun ble Spania-proff i januar. Foto: Jostein Magnussen

Landslagsprofil fortsetter karrieren i utlandet

Ingrid Moe Wold (30) fikk bare åtte kamper i spansk fotball før corona-pandemien satte en stopper for all fotball og serien ble avsluttet – men det var nok.

Nå nettopp

Det landslagsprofilen viste for Madrid CFF og noen kamper under Algarve Cup med landslaget ser ut til å være nok til at Moe Wold får fortsette karrieren i utlandet.

30-åringen har flere proffmuligheter i flere land.

– Jeg kommer til å fortsette karrieren i utlandet. Jeg har tilbud om å signere en ny kontrakt med Madrid CFF. De vil ha meg tilbake, og så er det er par andre muligheter som frister – som jeg gjerne kunne tenkt meg, sier Ingrid Moe Wold til VG.

Tilbudene er fra andre land enn Spania, ifølge henne. Hvor, vil hun imidlertid holde for seg selv.

les også Det står om ligagullet: De har fått munnkurv

Dro hjem

– Det er ikke noe som er helt avgjort. Det tar litt tid med forhandlinger i disse corona-tider.

Superveteranen til LSK Kvinner kom til Madrid i januar. Det ble med åtte kamper (to seirer, én uavgjort, fem tap) før corona-krisen satte en stopper for fotballen og serien ble avlyst med Barcelona som vinner.

Madrid CFF holdt seg så vidt over nedrykksstreken.

– Jeg fikk ikke den opplevelsen jeg ville ha og ikke det jeg så for meg. Det ble et veldig kort opphold på grunn av corona-pandemien. Derfor vil jeg spille videre ute. Jeg hadde et håp om å kunne vise meg frem og at det kunne åpne for andre muligheter. Det har jeg klart, så det er jo noe positivt med det korte oppholdet, sier hun.

Etter Algarve Cup tidlig i mars tok hun en svipptur hjem til Oslo. Og her er hun fortsatt.

Siden har hun trent tre ganger i uken med landslagskompiser på svære Ullevaal stadion. Som landslagsspiller har hun også kunnet benytte fasilitetene til Olympiatoppen på Sognsvann. Det har også blitt noen turer til Norges idrettshøgskole for noen økter der.

– Opplegget har fungert veldig bra, fastslår Ingrid Moe Wold.

Publisert: 25.05.20 kl. 05:59

Fra andre aviser