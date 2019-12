Mané herjet mot Everton – Liverpool ubeseiret i 32 strake kamper

(Liverpool – Everton 5–2) Sadio Mané leverte to målgivende og ett mål før lagene gikk til pause. Det holdt til å sikre derby-seier, tre poeng og klubbrekord i Premier League.

Everton kunne juble for et par reduseringer, men de var aldri i nærheten av å sette en stopper for Jürgen Klopp og Liverpools plan om tre poeng – og klubbrekord med 32 ubeseirede kamper i Premier League.

Allerede seks minutter ut i kampen satte Divock Origi kampens første mål etter lekkert fremspill fra Sadio Mané. Sistnevnte var også nest sist på rødtrøyenes andre nettkjenning, da Xherdan Shaqiri scoret i sin første start for sesongen: Deler av æren for målet må deles med Trent-Alexander Arnold som innledet angrepet med en crosser på 60–70 meters hold.

– Vi roterte mange spillere, men de som kom inn gjorde sakene fantastisk, sier Liverpool-kaptein Virgil van Dijk i et TV 2-sendt intervju etter kampen, og trekker frem Xherdan Shaqiri som kun hadde spilt 25 minutter fordelt på fire innhopp i 2019/20-sesongen.

Uforstyrret av Michael Keanes redusering til 2–1, fortsatte Liverpool å angripe hurtig og presist i lengderetning. Dejan Lovren leverte et kunststykke av en pasning, som Origi tok ned på første touch og satte i mål med sin andre berøring. Mané, som var banens suverene ener i 1. omgang, satte så igang en kontring: Alexander-Arnold løp 60 meter langs venstresiden før han returnerte ballen til senegaleseren, som satte den iskaldt i mål fra like utenfor boksen.

Alle de fire målene i 1. omgang kom etter lynraskt overgangsspill, der kun to spillere var involvert på motstanders banehalvdel.

KAMPFAKTA Liverpool – Everton 5-2 (4-2) 53 094 tilskuere. Mål: 1-0 Divock Origi (6), 2-0 Xherdan Shaqiri (17), 2-1 Michael Keane (21), 3-1 Origi (31), 4-1 Sadio Mané (45), 4-2 Richarlison (45+3), 5-2 Georginio Wijnaldum (90). Dommer: Mike Dean. Gult kort: Trent Alexander-Arnold, Liverpool, Richarlison, Tom Davies, Everton. Lagene: Liverpool (4-3-3): Adrián – Trent Alexander-Arnold (Joe Gomez fra 83.), Dejan Lovren, Virgil van Dijk, Andy Robertson – Georginio Wijnaldum, Adam Lallana (Jordan Henderson fra 73.), James Milner – Xherdan Shaqiri, Sadio Mané, Divock Origi (Roberto Firmino fra 72.). Everton (3-2-2-3): Jordan Pickford – Mason Holgate, Yerry Mina, Michael Keane – Djibril Sidibé (Bernard fra 35.), Lucas Digne – Tom Davies (Morgan Schneiderlin fra 72.), Gylfi Sigurdsson – Alex Iwobi, Dominic Calvert-Lewin (Moise Kean fra 60.), Richarlison.

Richarlison åpnet for et Everton-comeback da han reduserte til 4–2 før pausesignalet gikk, men blåtrøyene maktet ikke å svare. Istedet fastsatte Georginio Wijnaldum sluttresultatet til 5–2 i en langt tammere 2. omgang.

Liverpool topper ligaen suverent med åtte poengs forsprang til Leicester, som onsdag slo Watford 2–0. Regjerende mester Manchester City er på 3. plass – elleve poeng bak rødtrøyene. Everton er under streken med kun 14 poeng på 15 kamper.

– Det er tøft for oss, men vi er der fordi vi fortsetter å gjøre de samme tabbene, sier Evertons hardt pressede trener, Marco Silva, på TV 2 etter kampen. Ni av de siste 13 kampene har endt med tap for blåtrøyene.

PS! Liverpool har ikke tapt i ligaen siden Manchester City slo dem 2–1, den 3. januar 2019.

GLADGUTTER: Sadio Mané feirer Liverpools fjerde mål med Trent Alexander-Arnold (t.h). Foto: Peter Powell / EPA

