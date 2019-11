Her er Liverpool bare nummer 30 i Europa

Liverpool-eieren vil bruke minst 700 millioner kroner på å øke tilskuerkapasiteten på Anfield Road til 61 000.

Nå nettopp

Per i dag har Premier Leagues toppklubb hele 29 klubber i Europa foran seg på listen over størst tilskuerkapasitet, ifølge Liverpool Echo.

Ved å bygge den såkalte Anfield Road Stand og dermed øke kapasiteten med 7000 tilskuere, vil Liverpool kunne ta steget inn på topp 20 i Europa - og i England vil bare Old Trafford og den nye Tottenham-stadion være større.

61 000 vil være hårfint mer enn det Arsenal og West Ham kan ta inn på sine kamper.

– Klubben fortsetter å utvikles og ta nye steg. Det liker jeg. Det er spennende, sa Jürgen Klopp på sin pressekonferanse fredag.

Liverpool er «europamestere» for klubblag og innen året er omme, kan de også komme til å være verdensmestere. Men når det gjelder stadionkapasitet, er det altså veldig langt fram.

I dag har fem klubber i Premier League større kapasitet, nemlig: Manchester United (74 .879), Tottenham (62.062), Arsenal (60.704), West Ham 60.000) og Manchester City (55.017). Liverpool har 53.394 nå.

Fenway Sports Group bygde om hovedtribunen, som sto klar i september 2016. Nå vil de samme eierne altså bygge ut også Anfield Road End.

Det er imidlertid en god del som skal på plass, ikke minst tillatelse fra myndighetene til byggingen, som vil bety at de må stenge en del av Anfield Road. Finansieringen må selvfølgelig også på plass.

Utbyggingen vil koste drøyt 700 mill. kroner ifølge Telegraph. Og klubben håper at tillatelsene vil være i boks i løpet av 2020.

Fire stadioner i Europa har kapasitet på mer enn 80 000 tilskuere. Barcelonas Camp Nou er desidert størst med 99.354, mens Borussia Dortmunds Westfalenstadion (Signal Iduna Park) kan ta 81.365 i de kampene det er lov å ha ståplasser.

Real Madrids Santiago Bernabeu tar 81.044, mens San Siro - som huser både AC Milan og Inter, kan presse inn 80.018.

Ytterligere fem ligger over 70 000: Manchester United, Bayern München, Hertha Berlin, Dinamo Kiev og AS Roma/Lazio på Olympiastadion.

Liverpool hadde sist sesong 52.983 tilskuere i snitt.

Om de skulle lykkes å få et tilskuersnitt på 60.000, vil det kunne plassere dem på 7. plass over de klubbene i Europa som trekker mest folk. Manchester United i England, Barcelona og Real Madrid i Spania, samt de tyske klubbene Borussia Dortmund, Bayern München og Schalke 04 vil være dem med større tilskuersnitt.

Borussia Dortmund er vanligvis den klubben i Europa som har høyest tilskuertall, fulgt av Barcelona.

Publisert: 30.11.19 kl. 13:24

