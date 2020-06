Pobga ydmyket Berge – hat trick-Martial sørget for viktig Solskjær-seier

(Manchester United – Sheffield United 3-0) Fransk festaften i Manchester: Paul Pogba (27) var tilbake i startelleveren for første gang på 268 dager, men det var Anthony Martial (24) som stjal målshowet.

Først da han var på rett sted til rett tid da Marcus Rashford banket ballen inn foran mål før ti spilte minutter.

Deretter da han bredsidet ballen inn på innlegg fra Aaron Wan-Bissaka like før pause.

Og til slutt da han lekent lobbet inn 3-0 etter et realt praktangrep fra hjemmelaget med litt over kvarteret igjen å spille.

Martial kunne juble for sitt første hat trick i Manchester United-trøyen, og faktisk var det Manchester Uniteds første hat trick i ligaen siden Sir Alex Ferguson ga seg som manager for klubben i 2013, ifølge Opta.

HELT: Anthony Martial jubler for en av sine tre scoringer mot Sheffield United. Foto: MICHAEL STEELE / REUTERS

Martial-hat tricket var ikke det eneste som fikk frem smilet blant Manchester United-fansen onsdag kveld.

Paul Pogba fikk sin første kamp fra start for Ole Gunnar Solskjær siden 30. september 2019 og ga TV-seerne valuta for pengene da han ydmyket innbytter Sander Berge med en såle-tunnel like etter timen spilt.

– Pogba i Maximus’ «er dere ikke underholdt?»-modus her. Det er genuint en skam at tilskuere ikke får lov til å være til stede og se ham prestere når han er i slik form, skriver Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst på Twitter, det med referanse til filmen Gladiator fra 2000.

BLACK LIVES MATTER: Paul Pogba og resten av spillerne viste sin støtte til Black Lives Matter-bevegelsen før kampstart. Foto: Michael Steele/NMC Pool / PA Wire

Pogba forlot banen med ti minutter igjen å spille da Ole Gunnar Solskjær bestemte seg for å bruke alle fem byttene på én gang (!), og det samme gjorde hat trick-helten Anthony Martial.

Ti minutter senere var poengene i boks for et fintspillende Manchester United, som dominerte kampen fra start til slutt.

Poengene er svært viktige for det Champions League-jagende laget. Klubben ligger på 5. plass, men har nå bare to poeng opp til Chelsea, som riktignok har én mindre spilt kamp.

Sheffield United sakker på sin side akterut i kampen om europacupspill kommende sesong. Laget blir stående på 44 poeng og en foreløpig 8. plass.

Det ble spilt tre andre PL-kamper samtidig som Manchester United slo Sheffield.

Wolverhampton vant 1-0 mot Bournemouth (Joshua King ikke med) og har like mange poeng som Manchester United.

Everton slo Alexander Tetteys Norwich 1-0, mens Newcastle og Aston Villa spilte 1-1.

