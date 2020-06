MÅLSCORER: Torgeir Børven har scoret seks mål på fire runder i Eliteserien. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Nytt RBK-forsøk på Børven skal ha blitt avvist

Det haster for Rosenborg om de skal få Torgeir Børven spilleklar før september. Mandag kveld får VG opplyst at Odd skal ha avvist enda et RBK-fremstøt på Eliteseriens toppscorer.

– Det er god dialog, men når vi ikke klarer å bli enige om ting, så låser det seg. Rosenborg sitter på nøkkelen til å løse det, sier Odds sportssjef Tore Andersen til VG.

Han ønsker ikke å kommentere opplysningene om nye RBK-forsøk, men han mener at Børven-floken bør løse seg før overgangsvinduet stenger tirsdag.

– Vi har god grunn til å håpe på det. Vi vil miste Norges beste spiss, og Rosenborg vil få Norges beste spiss, sier han.

Rosenborgs sportslige leder Mikael Dorsin sa søndag kveld at hans førsteprioritet var å signere Torgeir Børven, før han henter ny trener.

Nå tyder ting på at partene ikke blir enige og at Børven blir i Skien ut juli. Det får VG opplyst fra informert hold.

Børven er allerede klar for Rosenborg idet kontakten hans løper ut med Odd 31. juli, men trønderne vil aller helst ha ham fra 1. juli. Grunnen er at det ikke vil være mulig å registrere ham som spiller mellom 30. juni, og det som ser ut til å bli det nye overgangsvinduet, fra 6. september. Dermed risikerer han å miste store deler av sesongen for RBK om overgangen lar vente på seg.

VG har tidligere omtalt at Odd prislapp for å slippe fjorårets toppscorer i Eliteserien før 1. juli skal ligge på fire millioner kroner. Rosenborg på sin side skal, ifølge Telemarkavisen, ha lagt inn bud på to millioner. Den videre dialogen skal ikke ha ført frem.

les også RBK-sjefen varsler nye Børven-bud – mener de har vært «veldig sjenerøse»

Slik kommenterte Børven den angivelige prislappen overfor VG før helgen:

– Fire millioner for seks uker er vel useriøst, tenker jeg. Det blir vel ikke det, tenker jeg.

