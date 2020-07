RBKs utskjelte spiss slo tilbake etter vraking

BEKKESTUA (VG) (Stabæk – Rosenborg 0–3) Én kamp på benken var det som skulle til for å vekke målscoreren i heftig kritiserte Dino Islamovic (26).

Svensken mistet for første gang denne sesongen plassen sin i Rosenborgs startoppstilling da Torgeir Børven tok hans plass på Nadderud søndag kveld. Og etter fem strake kamper fra start uten scoring, løsnet det endelig for den høyreiste spissen da han kom inn fra benken etter en drøy time.

Bare fire minutter etter å ha kommet inn for Pål André Helland, stanget Islamovic knallhardt inn 2–0-scoringen for RBK etter et strålende innlegg av Anders Trondsen.

Rosenborgs signering av Børven har blitt omtalt som en «fallitterklæring» mot Islamovic, som har fått mye kritikk etter sin målløse start på sesongen, men kanskje var det nettopp konkurransen fra fjorårets toppscorer i Eliteserien som skulle til for å få fart på RBK-karrieren hans.

– Jeg synes han gjorde et veldig bra innhopp. Han er et bra oppspillspunkt, og vi ser i dag at han er god når han får folk rundt seg. Det er bra vi får flere strenger å spille på, sier Børven til VG om spisskollegaen.

Det var ikke bare Islamovic det løsnet for på denne kjølige sommerkvelden i Bærum. Etter å ha levert tam angrepsfotball i nesten en time, tok Rosenborg på komisk vis ledelsen etter en corner da Stabæk-keeper Marcus Sandberg bokset ballen via ryggen til Gustav Valsvik og i mål.

VRAKET: Dino Islamovic startet på benken for første gang i RBK-karrieren, men slo effektivt tilbake med scoring mot Stabæk. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

les også RBK beskyldes for «fallitterklæring» og «gambling» etter spisshandel

Men om den første scoringen kom ved en tilfeldighet, kom de to neste etter fotball som vil varme mange trønderhjerter.

Venstreback Anders Trondsen sto bak både 2–0- og 3–0-scoringen mot gamleklubben som han forlot i 2015 nettopp fordi daværende trener Bob Bradley ville bruke ham som venstreback.

Først slo han et perfekt innlegg som Islamovic satte pannebrasken på. Så spilte han fri Kristoffer Zachariassen, som i likhet med Islamovic noterte seg for sin første scoring i Rosenborg-drakt.

Dermed scoret Rosenborg for første gang denne sesongen flere enn to mål i en kamp. Den stadig ubeseirede vikartreneren Trond Henriksen viste også at både Islamovic og Børven kan ha en fremtid i RBK-elleveren, ettersom de to spisskonkurrentene avsluttet kampen sammen med svensken som spydspiss og nysigneringen som venstrekant.

