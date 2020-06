FÅR KRITIKK: Sander Berge i duell med Newcastles Allan Saint-Maximin (til høyre). Foto: AFP

Berge får kjeft i podkast: – Kan ikke se hva han tilfører laget

Sander Berge får kritikk for sine første måneder i Sheffield United, men landslagstrener Lars Lagerbäck er ikke urolig for 22-åringen.

Det var i forbindelse med en oppsummering etter Newcastle-Sheffield United at den anerkjente fotballjournalisten Daniel Storey langet ut mot nordmannens prestasjoner så langt i Sheffield United i podkasten Totally Football Show.

– Jeg må si, Sander Berge – Sheffield United brukte mye penger på ham, og det gjør meg bekymret om Sheffield Uniteds neste steg etter å ha holdt seg er å bruke mer penger på spillere. Det bekymrer meg, for jeg kan ikke se hva han (Berge) tilfører laget som ikke John Lundstram har gjort minst dobbelt så bra denne sesongen, sier Storey i podkasten, som ble publisert etter at Sheffield United tapte 3–0 borte mot Newcastle forrige helg.

– Det er mange managere som har vært gode til å få lag opp, og få har gjort det bedre enn (Chris) Wilder. Men det neste steget er å få inn nye spillere, for neste sesong vil alle vite hvordan Sheffield United spiller. De må finne nye måter å gjøre ting på. Det var som om de spilte med ti mann, med tanke på hvor mange ganger han ga bort ballen på midtbanen, sier Storey om Berge.

Berge har spilt syv kamper i Premier League så langt etter at han i januar ble tidenes dyreste Sheffield United-spiller etter overgangen fra Genk for rundt 250 millioner kroner. Fem av dem har vært fra start, men han har foreløpig enda ikke fullført 90 minutter på Premier League-nivå.

TO NORDMENN: Sander Berge og Ole Gunnar Solskjær sammen etter onsdagens seriekamp. Berge kom inn ved pause, da Manchester United ledet 2–0. Kampen endte 3–0. Foto: Michael Regan/NMC Pool / PA Wire

Sander Berge og hans agent Mike Kjølø har ikke besvart VGs henvendelser rundt kritikken fra Storey, men landslagssjef Lars Lagerbäck følger også Berges situasjon i det engelske laget nøye. Han er foreløpig ikke bekymret og mener Berge brukes feil.

– Jeg synes ikke at han fungerer best i den rollen han har i Sheffield United, sier Lagerbäck til NTB om Berges situasjon.

– Så lenge han får godt med spilletid, er jeg ikke urolig for Sander. Han er en utrolig kompetent spiller. Han jobber hardt for laget og gjør det han kan ut ifra den rollen han har, sier han.

Lagerbäck legger til at han mener at Berge ikke får bidratt med som er hans store styrke.

– Han har nok ikke helt den optimale rollen der, slik som jeg synes han burde ha. Men det er opp til treneren i Sheffield å bedømme hvor han synes at han er best, sier svensken.

I Sheffield United har Berge primært sett spilt som indreløper i lagets foretrukne 3–5-2-formasjon, mens han i tidligere klubber stort sett har spilt som ankeret på midtbanen. Da han ble byttet inn for Oliver Norwood foran andre omgangen på Old Trafford fikk Berge en sjelden sjanse i det som har vært hans foretrukne rolle.

– Jeg spiller i en ny rolle som krever mer løping. Det var nesten så jeg hadde krampe lenge før jeg ble byttet ut. Jeg har ikke hatt krampe i Belgia på syv måneder, så jeg kjente på det. Her kreves det enormt, men det er sånn jeg forventer at det er, sa Berge til VG etter hans første kamp for Sheffield United tilbake i februar.

– Det føltes i pausen som at jeg hadde spilt en hel kamp. Det skal løpes enormt mye, og med høy intensitet. Det er aldri en pause. Det går enormt fort, sa Berge den gang.

Søndag er det klart for en ny kamp. Da tar Sheffield United imot Arsenal i kvartfinalen i FA-cupen. Sheffield United har slitt etter coronapausen, og har kun tatt ett poeng på tre kamper.

– Det gjør vondt, vi er ikke vant til å tape. Vi ønsker å være konkurransedyktige, og det har vi ikke vært siden det andre målet mot Newcastle, sier manager Chris Wilder på en pressekonferanse i forkant av helgens kamp.

Nordmannen var populær blant fansen da han kom til klubben:

