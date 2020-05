KUNSTGRESS: Fyllingen fikk besøk av Brann til tredje serieomgang i 1990. Her er det senere Branns styreleder Hans Brandtun - den gang Fyllingen-spiller - som blir taklet av senere VM-helt Joachim Björklund, som den gang spilte for Brann. Foto: Sektnan, Asgeir

Da lillebror Fyllingen ødela alt for Brann

Brann hadde et kanonlag og drømte om gull og grønne skoger under Teitur Thordarson for 30 år siden. Men et lag fra egen by skulle legge snubletråder overalt.

Drabantbyklubben Fyllingen hadde på rekordfart tatt steget til nivå én i norsk fotball.

Likevel tok nok ikke bergensere flest - i hvert fall ikke de røde - dem med med altfor stort alvor. De spilte til og med på kunstgress. Fyllingens første hjemmekamp i 1990 (4–1 over Start) ble derfor den første kampen i norsk eliteserie som ble spilt på kunstig underlag.

Men så var det altså det med de bergenske derbyene mot Brann. Det ble tre av dem i løpet av 1990, og den korte versjonen er at det ikke gikk så bra for storebror.

– Vi kan si at Fyllingen hindret oss både i cup- og seriegull, sier Per Hilmar Nybø, Branns storscorer den gang.

De tre kampene endte slik:

* 13. mai 1990: Seriekamp på Varden kunstgress: Fyllingen-Brann 0–0.

* 5. august 1990: Seriekamp på Brann stadion: Brann-Fyllingen 2–3.

* 15. september 1990: Semifinale i cupen på Varden: Fyllingen-Brann 2–0.

Brann fikk altså bare med seg ett poeng fra to seriekamper mot Fyllingen. Det betyr fem tapte poeng. Samtidig endte Brann til slutt fem poeng bak seirende Rosenborg (noe som holdt til 4. plass).

CUPHELT: Ola Lyngvær fra Kristiansund, best kjent som svogeren til Ole Gunnar Solskjær, scoret begge målene da Fyllingen vant 2–0 i cupsemifinalen i 1990. Her overlister han Thomas Gill. Foto: Steiner Døsvik

– Hvis vi hadde hatt med oss tre poeng mer til Lerkendal i siste serieomgang, måtte Rosenborg ha slått oss for å bli seriemester. Så vi hadde hatt en fair mulighet til å dra fra Trondheim med seriegullet, mener Per Hilmar Nybø.

– Kanskje vi da kunne ha delt titlene i 1990 - og at ikke Rosenborg stakk av med «the double»?

Det skulle gå enda et par år før vi fikk Davy Wathne på TV 2. Som journalist i Bergens Tidende fulgte han det som skjedde for 30 år siden:

– Jeg husker særlig kampen på Stadion. Per–Ove Ludvigsen var kraftig skadet, men Fyllingen lappet ham sammen. Det gikk et sukk gjennom forsamlingen da «Peddien» reiste seg og begynte å varme opp i 2. omgang. Det var selve «skrekkskikkelsen» som Brann ikke hadde hatt vett til å hente til Stadion. Sammen med broren Inge hadde han ført Fyllingen gjennom divisjonene. Og Per-Ove kom inn og snudde matchen til seier 3–2 over Brann.

– Hvor spesielt var det som skjedde i 1990?

– Husk at Brann ikke hadde tapt for et lokalt lag fra 1952 til 1989. Det gikk altså 37 år. Så tapte de for Fana i cupen i 1989. Og så kom Fyllingen i 1990. Det er en veldig spesiell historie.

Davy Wathne peker også på det store paradokset:

– Selv Fyllingen-tilhengerne var Brann-tilhengere. Selv folk i Fyllingsdalen ville jo Brann bare det beste.

Rosenborg vant 5–1 over Fyllingen i cupfinalen. Men det er semifinalen alle i Bergen snakker om. Det var ingen tvil om at det var Fyllingens tur til å ha hjemmekamp, men det var likevel sterke krefter for at kampen burde gå på Brann stadion, der de kunne ha fått plass til langt flere enn de drøyt 10.000 som klarte å presse seg inn på Varden kunstgress.

Ola Lyngvær, som ikke hadde sluppet til i noen av ligakampene mot Brann, ble satt inn fra start som Fyllingens overraskelse. Det ga resultater. Kristiansunderen scoret to mål i 2–0-matchen.

Bare én time før kampstart fikk han beskjed av daværende Fyllingen-trener Kjell Tennfjord at han skulle spille.

– Jeg trodde han var mannen som kunne avgjøre, forklarte Tennfjord i VG dagen etterpå - flere år før det var noe som heter nettavis.

DISKUSJON: Fra v.: Fyllingens Rolf Barmen og Petter Hagen, liggende Branns Reduoane Drici, videre Henrik Bjørnestad og Asbjørn Helgeland. Foto: Sektnan, Asgeir

Lyngvær har i ettertid blitt best kjent som svogeren til Ole Gunnar Solskjær, men denne søndagen var han den store helten i Fyllingsdalen.

– Cupkampen på Varden var et mareritt. Lange innkast og en ball som sklei av banen hele tiden, sier Per Hilmar Nybø i dag.

Kunstgresset den gang var noe ganske annet enn nå, og det ble et sjokkartet møte med Varden for mange motstandere. Den første sesongen tok Fyllingen 19 poeng på kunstgresset og 9 poeng på utebane. Den andre sesongen på øverste nivå ble det 15 poeng hjemme og 10 poeng borte.

Fyllingen klarte å holde plassen på nivå én med god margin i 1990, rykket så ned i 1991, opp igjen i 1992 og ned igjen i 1993.

Etter hvert ble Fyllingen liggende på nivå tre og sportslig forbigått av naboen Løv-Ham. Fra 2012 ble de to klubbene slått sammen til Fyllingsdalen, som nå spiller på nivå fire.

