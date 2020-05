LOVENDE SIGNAL: Ole Gunnar Solskjær og Jürgen Klopp er et skritt nærmere Premier League-comeback. Foto: PETER POWELL / EPA

England åpner opp for Premier League i juni

Den britiske regjeringen har kommet med en beskjed som tyder på at Premier League-start i juni kan være aktuelt.

Oppdatert nå nettopp

Premier Leagues «Project Restart» skal ha hatt som ambisjon å gjenoppta ligaen bak lukkede dører rundt den 12. juni.

Nå har planen fått seilene etter at den britiske regjeringen publiserte sitt «veikart» for gjenåpning av samfunnet. Der ble det gjort klart at de vil tillate TV-sendte idrettsarrangementer bak lukkede dører dersom det er mulig å unngå risiko for «sosial kontakt i stor skala».

Premier League-klubbene har mandag vært i møte for å diskutere gjenopptakelse av sesongen. Det har foreløpig ikke kommet detaljer fra møtet.

Søndag ble det kjent at en tredje Brighton-spiller har testet positivt for coronaviruset. Klubben fra Sør-England er blant de seks bunnlagene som skal ha vært kritiske til å spille de resterende serierundene på et utvalg nøytrale stadioner.

Liverpool leder Premier League med 25 poeng ned til andreplass Manchester City. Kampen om Champions League-plasser er langt jevnere: Kun tre poeng skiller fjerdeplass Chelsea og femteplass Manchester United.

Saken oppdateres!

Publisert: 11.05.20 kl. 15:20 Oppdatert: 11.05.20 kl. 15:31

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser