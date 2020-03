EM-PARTY: Tusener samlet seg på Kontraskjæret for å se åpningskampen mellom Frankrike og Romania i fotball-EM i 2016. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NFF ville holde søknad om EM-fest hemmelig

Norges Fotballforbund planla en skikkelig EM-fest på Rådhusplassen til sommeren. Søknaden ville NFF holde skjult for allmennheten.

Nå nettopp

– Vi ber om at denne søknaden unntas offentlig, da NFF ikke ønsker en mediesak på at man tar for gitt at man kvalifiserer seg til EM, skriver Norges Fotballforbund til byrådsleder Raymond Johansen.

Søknaden om leie av Rådhusplassen for storskjermvisning av Norges kamper under fotball-EM sommeren 2020 er signert NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt, og ble sendt 5. mars i år.

– Det er selvsagt en søknad som ikke gjelder lenger. Alle sånne ting er lagt bort, forteller Bjerketvedt til VG.

NFF innrømmer: «Holder ikke»

Norge skulle etter planen spille play off-kamp mot Serbia på Ullevaal torsdag, men den er utsatt på ubestemt tid. 17. mars ble det bestemt at fotball-EM flyttes til sommeren 2021.

les også Nå verdsettes Haaland til drøyt 1,2 milliarder

NFF skriver at de er kjent med at Fotballfesten AS, som skulle vise hele fotball-EM på Kontraskjæret i hovedstaden, hadde fått avslag på leie av Rådhusplassen. Fotballforbundet søkte om å leie plassen på datoene Norge skulle spille, med Fotballfesten AS som teknisk og ansvarlig arrangør.

Arrangementet skulle være gratis for publikum, og NFF hadde også gått i dialog med NRK og TV 2, som har TV-rettighetene til fotball-EM.

VM I SOLA: Folk på Kontraskjæret følger Danmark-Frankrike i VM-match 26. juni i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NFF ønsket videre «at man utvider alle offentlige tillatelser som er nødvendige fra arrangementet fra Kontraskjæret».

– Betyr det at dette var tenkt som et arrangement for voksne med alkoholservering?

– Det er ikke vi som skulle vært ansvarlig arrangør. Men som en del av arrangementet på Kontraskjæret, så det ville vært det, ja. Dette var et initiativ i en normalsitusjon, påpeker Bjerketvedt.

– Hvorfor ønsket dere at dette skulle være unntatt offentlighet?

– Det er som det står: Hensikten var å ligge lavt i terrenget fremfor å forskuttere seier i play off-kampene.

– Synes du det holder som begrunnelse?

– Det er ikke noe vi har brukt veldig mye tid på, men hvis du utfordrer meg på offentlighetsloven, så holder ikke dette. Det var mer en oppfordring.

les også Klubbene sikre på 400 TV-millioner: – Om vi må spille lille julaften, spiller vi lille julaften

– Er det naturlig å søke igjen neste sommer?

– Det er ikke aktuelt å mene noe om det eller planlegge for det nå. Vårt fokus er å få en endelig bekreftelse på når kvalikkampen skal gå, og hvorvidt den vil bli spilt for tomme tribuner, noe som er veldig sannsynlig.

PS! I søknaden skriver NFF at «vi er kjent med at Fotballfesten AS har hatt et møte med teknisk arrangør av VG-lista, med tanke på å koordinere visning av kamper under EM og samtidig få avvikle pre-produksjon av VG-lista. Det er også verdt å nevne i denne sammenheng at NRK er med som partner på Fotballfesten og er produsent av VG-lista. De er kjent med planene om å vise Norges kamper på Rådhusplassen dersom vi kvalifiserer oss».

Publisert: 25.03.20 kl. 11:36

Les også

Mer om Herrelandslaget fotball Fotball

Fra andre aviser