Espen Pettersen Gjester i Lørenskog er bekymret for langtidseffekten av det som nå skjer.

Corona-krise i norsk fotball: – Det handler nesten om å leve eller dø

LØRENSKOG/OSLO (VG) Tilbud til rusavhengige og flyktninger legges på is, ansatte permitteres, sponsorene trekker seg og regnskapene er blodrøde: Flere fotballklubber frykter at corona-epidemien resulterer i at barn og unge slutter på fotball.

– Noen mener at dette går over i april, andre snakker om oktober. Personlig tror jeg fort det kan gå over sommeren før alt er normalisert, sier Espen Pettersen Gjester.

Han er daglig leder i Lørenskog, en fotballklubb med 1000 aktive spillere. Nå møter han VG på Rolvsrud stadion, midt mellom Oslo øst og Lillestrøm.

I dag er banene tomme. Store corona-plakater forteller at de som måtte føle seg fristet, ikke har adgang.

Slik er situasjonen over hele landet. Og det gjør at store og små fotballklubber blør økonomisk.

– Det jeg frykter mest, er at ungdommen slutter. Det finnes mange i den aldersgruppen som ikke vil satse, men likevel holde på med noe. Nå finner de kanskje andre gjøremål som de synes er morsomme, sier Pettersen Gjester.

Han tror fire-fem uker går greit. Men deretter er Lørenskog-lederen mer usikker.

Seks grader på kontoret

John Carew ble god nettopp her.

Én av de to kunstgressbanene har fått navn etter den tidligere landslagsspissen. Både bane og undervarme er finansiert av pengene klubben fikk hver gang Carew byttet klubb i løpet av en lang og innholdsrik karriere.

I dag er det lite glamour på Rolvsrud stadion. Undervarmen er skrudd av for å spare penger. På kontoret til Espen Pettersen Gjester var det seks grader da han tok fatt på arbeidsdagen. Fem årsverk er permittert, i tillegg til en lang rekke trenere i mindre stillingsbrøker.

– Jeg er bekymret: Idrett og fotball har en viktig sosial funksjon. I tillegg til folkehelseperspektivet, så tenker jeg på barn som har det vanskelig hjemme. Mange har det tøft, men disse banene er friplassen deres, sier fotballederen.

Klubben taper en halv million kroner på å droppe treningsavgift i halve mars og april. I tillegg anslås det tapte inntekter på 150.000 kroner fordi fotballakademiet må holde stengt. Så kommer 100.000 kroner i antatt tap på kiosksalg, samt nye 150.000 på grunn av to cuper som aldri vil finne sted.

Sponsor-trøbbel

Permitterte trenere sparer Pettersen Gjester for noen utgifter, men halvannen måned med nedstenging koster likevel klubben rundt 200.000 kroner. Dersom corona-krisen fortsetter, blir tallene langt høyere.

– Hvor mye er 200.000 kroner på halvannen måned for dere?

– Det er veldig mye penger. Det handler nesten om å leve eller dø.

Fortsatt koster det rundt fire millioner kroner å holde anlegget i gang i året. Kommunen bidrar ifølge Lørenskog-lederen med 1,2 millioner kroner. Resten betales av klubben.

– Jeg er redd for hva som skjer på sponsorsiden. Der får vi inn to millioner kroner i året. Vi får ingen nye sånn situasjonen er nå, så mye kan jeg si. I dag får de jo ikke valuta for pengene sine, erkjenner klubblederen.

Valle, Oslo: Vi gjør som John Carew gjorde, og reiser fra Lørenskog til Vålerenga.

På treningsfeltet utenfor Vallhall står Morten Grødahl. Han er daglig leder i Vålerenga Fotball, en klubb med 110 lag på Oslos østkant.

Her har man ingen penger på bok. Det er ikke rom for å la folk droppe treningsavgiften til klubben selv om treningene er avlyst i uker, kanskje måneder, fremover.

– Vi har i aftenbønnen at det blir mer aktivitet snart, sier Grødahl til VG, mens han speider utover glisne baner.

Morten Grødahl snakker om et budsjettert tap på 3,5 millioner kroner frem mot slutten av juli. Her er han foran barna Noah Håverstad Rahman (5, t.v.) og Marie Gustad Grødahl (6) i går.

Vanligvis er de grønne slettene fylt med barn og unge fra 08.15 til 22.30 hver dag. Nå trener én og annen for seg selv. De er kanskje ti totalt, spredt over flere baner.

Vålerenga Fotball - som ikke inkluderer eliteserielaget Vålerenga - har permittert mellom 55 og 60 personer. Det er ikke penger i kassa til å lønne dem.

– Kommende helg skulle en av landets største barnecuper vært avholdt her. Det var påmeldt 460 lag. Nå er den avlyst, sier Grødahl.

De fattige taper

Han ramser opp lignende innbringende arrangementer som er stanset på grunn av coronaviruset.

I perioden frem til juli, regner bredde- og talentavdelingen til Vålerenga med å tape 3,5 millioner kroner. Permitteringene som er sendt ut, dekker bare en tredel av dette.

– Nå er det ostehøvelprinsippet som gjelder, sier Grødahl.

På østkanten i Oslo er befolkningen sammensatt. Vålerenga betalte i fjor 500.000 kroner i støtte til familier som ikke hadde økonomi til å ha barna i klubben. 200.000 av disse kom fra en hemmelig sponsor. De siste 300.000 ble betalt av klubben. Denne summen kan nå komme til å reduseres til 100.000 kroner.

– Ingen skal kastes ut av Vålerenga fordi de ikke har råd til å være med. Det er vi veldig klare på. Men vi trenger hjelp fra andre og vi må få i gang egne aktiviteter, sier Grødahl.

Han har nettopp vært i samtaler med en ny sponsor som trakk seg i siste liten. Det var ikke mulig å signere en kontrakt samtidig som selskapet permitterte ansatte, var beskjeden.

– Dette vil få en langtidsvirkning. Nedgang i medlemsmassen er det vi frykter mest, sier VIF-lederen.

Tilbake til Lørenskog: I gangen på klubbhuset henger det et bilde av ungdomslaget som vant Norway Cup en gang for lenge-lenge siden. I midten på lagbildet, bakerste rad, står John Carew.

På veggen er store pokaler stilt opp ved siden av hverandre. En ballkurv står i et hjørne. Lørenskog er en stor klubb i norsk sammenheng, men miljøet er det samme som i andre klubbhus over hele landet.

Tilbud legges på is

Nå er tilbudet til nyankomne flyktninger, tidligere rusmisbrukere og ungdomsgjenger lagt på is inntil corona-situasjonen er normalisert.

– Akkurat det er noe av det verste oppi alt dette. Men jeg er også redd for hva alt dette vil bety på lang sikt. Det vet vi ikke ennå, sier Lørenskog-leder Espen Pettersen Gjester.

I Bergen sitter Hans R. Dankertsen. Han er leder i Fana IL, som er Norges største idrettslag med 6000 medlemmer og 14 forskjellige idretter under paraplyen sin.

Dankertsen er også bekymret for senvirkningene av det om nå skjer. Han sammenliknet store arrangementer med tankskip som ikke lar seg stoppe med et tastetrykk:

– Frafall er i høyeste grad en aktuell problemstilling her, mener Dankertsen.

Hans R. Dankertesen.

I Fana IL har man strupet det som strupes kan.

– Nå får vi se litt av idrettens betydning for utrolig mange mennesker. Det heter gjerne at «idretten alltid er der», men nå risikerer man at idrettslag går ned og frivillige forsvinner, sier Fana-lederen.

Publisert: 26.03.20 kl. 20:15

