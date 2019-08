GODT HUMØR: FKH-trener Jostein Grindhaug gliser i intervjusonen etter 2–0-seieren i den første av to kvalififseringskamper mot Sturm Graz. Haugesund gikk videre etter kamp to. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Slår tilbake etter norsk Europa-suksess: – Får litt for mye kritikk på sviktende grunnlag

Molde, Rosenborg og FK Haugesund tok seg alle videre i Europa-kvalifiseringene denne uken. Haugesund-trener Jostein Grindhaug mener det var et godt svar på tiltale til kritikerne av norsk fotball.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Den siste tiden har flere profiler i Eliteserien gått ut mot det de mener er for mye negativ dekning av norsk fotball. Molde-trener Erling Moe sa han var «lei av negative vinklinger om norsk fotball», og fikk etterhvert støtte av Ole Gunnar Solskjær.

Etter at FK Haugesund rundet av en norsk drømmeuke med å ta seg videre i Europa League-kvalifiseringen i går, kaster også trener Jostein Grindhaug seg inn i debatten.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Det er en stor glede for alle i klubben. Og det er fantastisk deilig å ha tre lag videre i Europa fra en utskjelt norsk liga. Det er kjekt for de som heier på norsk fotball, sier Jostein Grindhaug etter FK Haugesunds overbevisende avansement mot Sturm Graz.

Haugalendingene har aldri kommet så langt som til tredje kvalifiseringsrunde, og Grindhaug lot seg ikke be to ganger før han kastet seg inn i debatten på vurderingen av norsk fotball.

– Vi kjemper mot klubber med mangfoldig større budsjetter, og vi blir ofte bedømt på feil premisser. Norsk fotball er dyktige på treningskultur og få frem profiler. Vi får litt for mye kritikk på sviktende grunnlag, mener Grindhaug, som nå skal forberede seg til storkamper mot PSV Eindhoven.

Flere kommentatorer var svært kritiske til nivået i norsk fotball, etter at hele seks Eliteserie-lag gikk ut av cupens tredje runde, mot motstand på lavere nivå.

Dagbladets Morten Pedersen mente Eliteserien aldri hadde vært dårligere, og VG-kommentator Leif Welhaven mente cupkollapsen var «et sykdomstegn».

Grindhaug er klar på at norsk fotball fortjener kritikk og at det er slik den blir bedre, men er opptatt av at kritikken skal komme på det han mener er rett grunnlag. Den karismatiske FKH-treneren roser også Molde og Rosenborg for deres imponerende avansement i kvalifiseringene.

les også Mener dette grepet har snudd Rosenborgs marerittstart

Sportslig leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørnebye, mener klubbene må slå tilbake mot kritikken ute på banen.

– Vi er ikke så opptatt av å snakke. Det viktigste er å motbevise det ute på banen med resultater, sier Bjørnebye.

Det er Rosenborg i ferd med å gjøre, etter at de tok seg videre i Champions League-kvalifiseringen mot BATE denne uken.

Nå må trønderne ta seg gjennom to runder til, før de eventuelt kan returnere til det høyeste nivået i internasjonal fotball.

Bjørnebye mener det er helt avgjørende at norske klubber leverer varene i Europa for å fortsette utviklingen, og er veldig glad for at flere norske klubber tok seg videre denne uken.

– Det har en helt uvurderlig betydning. Utviklingen går så fort internasjonalt at det er helt prekært for norsk fotball at vi henger med i Europa, for å ha sjans til å henge med internasjonalt, slår Bjørnebye fast.

Publisert: 02.08.19 kl. 10:48

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post