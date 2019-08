Tromsø rotet bort tomålsledelse: – Utrolig tungt

(Tromsø-Mjøndalen 2–2) Onni Valakari (19) scoret på en herlig volley, og Fitim Azemi (27) økte til 2–0 i debuten for Tromsø. Men så klarte «Gutan» å rote bort seieren i bunnoppgjøret hjemme mot Mjøndalen.

Azemi, på lån fra Vålerenga, hadde bare tre treninger bak seg som Tromsø-spiller. Men i det 51. minutt parkerte han Mjøndalen-stopper Quint Jansen i en løpeduell og satte ballen sikkert i nettet alene med keeper.

– Det er mager trøst når vi roter bort 2–0 ... Vi detter langt nedpå og forsvarer oss rundt egen 16-meter. Det er utrolig tungt å gi fra seg en tomålsledelse, oppsummerte Azemi til Eurosport.

Da så det veldig lyst ut for Tromsø, men Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth banket reduseringen lavt i nettet bare tre minutter senere. Og da en umarkert Sondre Liseth headet inn 2–2 etter 67 minutter.

Det ble ikke flere scoringer, og dermed står lagene fortsatt likt med 17 poeng etter 16 kamper. De har to poeng ned til Ranheim på kvalikplassen.

DEBUTSCORING: Simen Wangberg (nummer 22) og Onni Valakari gratulerer Fitim Azemi etter 2–0-scoringen mot Mjøndalen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Snytt for corner

Det var en stusslig og sjansefattig førsteomgang. Men så headet Quint Jansen mot mål, og Jacob Karlstrøm vartet opp med en fin redning. Det så ikke dommer-teamet, og gjestene ble snytt for en corner.

Det ble kostbart, for Tromsø gikk rett i angrep og scoret. 19 år gamle Onni Valakari klinket til med en herlig volleyscoring i det 37. minutt. Innlegget fra Kent-Are Antonsen var perfekt, og Valakari traff perfekt med venstrefoten, og boret ballen oppe i krysset til venstre for Mjøndalen-keeper Julian Faye Lund.

Far, og Tromsø-trener, Simo Valakari, var naturlig nok skuffet etter at to poeng glapp i det som var en viktig kamp før lørdagens bortemøte med formsterke Rosenborg.

– Det er typisk at det skjer mot Mjøndalen. Et par innlegg i feltet, og så blir det scoringer imot. Vi betalte en dyr pris for feilene våre i dag, sa Valakari til Eurosport.

Trenerkollega Vegard Hansen mente bruntrøyene fortjente poenget, og gledet seg over at laget er vrient å slå. Sist det ble tap var mot Haugesund 25. mai. Siden da har det blitt fem uavgjorte kamper, og én seier.

– At vi spiller mye uavgjort er i alle fall bedre enn å tape. Vi er vanskelige å slå, og veldig fornøyde med poengene vi tar, sa Hansen til Eurosport.

Mjøndalen spiller borte mot Lillestrøm neste mandag.

Publisert: 04.08.19 kl. 20:04 Oppdatert: 04.08.19 kl. 20:21

