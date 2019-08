MER AV DETTE? Ola Kamara feirer scoring for landslaget mot Kypros i november i fjor. Kanskje kan han komme tilbake på landslaget igjen, om han finner tilbake til eget storspill i MLS. Foto: KATIA CHRISTODOULOU / EPA

Kamara tilbake til MLS – klar for D.C. United

Kina-marerittet til Ola Kamara (29) er over. Han returnerer til MLS, og blir lagkompis med Wayne Rooney i D.C. United – i et halvt år. Det bekrefter klubben på sine egne sider.

– Jeg gleder meg veldig til å spille med han. Han har en veldig bra spilleforståelse og pasningsfot, så det bør være en bra «match», sier Ola Kamara til VG om sin nye lagkamerat Wayne Rooney.

Samarbeidet kommer dog bare til å vare ut sesongen, da Rooney går til Derby County som spillende trener ved nyttår.

– Vi er ekstremt glad for å ha sikret oss en dynamisk angriper i Ola Kamara. Han har vært en av de mest markante målscorerne i MLS gjennom hans tre år i (Colombus) Crew og (LA) Galaxy, og kommer til å være en offensiv nøkkelspiller for oss fremover, sier D.C. United-leder Dave Kasper til klubbens hjemmesider.

Kamara har de siste par dagene jobbet for å på plass en avtale med Washington-klubben. Onsdag kveld norsk tid bekreftet D.C. United på Twitter at de har hentet den norske landslagsspissen.

VG har tidligere omtalt den ventede overgangen, som skal ligge på 2,5 millioner dollar, eller i overkant av 22 millioner norske kroner.

Det gjør Kamara til klubbens nest dyreste spillerkjøp i historien. Bare Paul Arriola ligger foran nordmannen på listen. Han ble hentet for 3 mill. dollar for to år siden.

– Skjønte jeg var ferdig der

Samtidig betyr det en slutt for Kina-marerittet til Kamara. På et halvår i Shenzhen fikk han bare seks kamper, og uten mål endte det med at han ble satt ned på reservelaget.

– Jeg skjønte jeg var ferdig der da de begynte å hente andre spillere og andre spisser, og spesielt da jeg ble satt på reservelaget. Da skjønte jeg at jeg var ferdig i Shenzhen, sier Kamara.

KJENNER LIGAEN: Kamara kjenner godt til MLS. Han dro først over dammen i 2016, og med unntaket av halvåret i Kina har han spilt der siden. Foto: Thomas Shea / X02835

Kan debutere mot gamlelaget

Nå venter en mer kjent liga for 29-åringen. Spissen har tidligere spilt for både Columbus Crew og Los Angeles Galaxy, der han hamret inn 48 ligamål på 90 kamper.

I Galaxy spilte han på topp sammen med Zlatan Ibrahimovic. Nå er det altså en annen Manchester United-angriper som venter: Wayne Rooney.

Og om visum går i orden før 12. august kan det også bli debut mot nettopp gamlelaget Los Angeles Galaxy.

– Jeg håper det blir klart til den kampen. Det er alltid spesielt å spille mot gamle lagkamerater, så jeg ser frem til det. Det er en match jeg har lyst til å spille, sier Kamara.

KAMARA VS. ZLATAN: Ola Kamara kan debutere mot sin tidligere spissmakker Zlatan Ibrahimovic. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: 07.08.19 kl. 21:20 Oppdatert: 07.08.19 kl. 21:32