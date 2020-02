Jan Åge Fjørtoft om Sander Berge: – Kommer til fotballens vugge.

Sheffield United har ikke bøtter av norske supportere. Trolig blir det flere nå som Sander Berge (21) er på plass i stålbyen.

Nå nettopp

Her er lørdagens oddstips!

Men hva møter ham egentlig i Sheffield United? Jan Åge Fjørtoft spilte to halve sesonger (januar 1997-januar 1998) for «The Blades» og har fulgt klubben gjennom mange år.

– Sander kommer på mange måter til fotballens vugge. De har til og med sin egen «The Kop», sier Fjørtoft, som kan fortelle at han var på besøk hos Sheffield United så sent som for en drøy måned siden.

– Jeg traff manager Chris Wilder, og det var naturlig nok mye snakk om Berge den gang. Wilder har alltid vært Sheffield United-fan, og han er en kar det er lett å like.

Fjørtoft og tidligere sarpe-trener Brian Deane ble solgt fra Sheffield United på samme torsdag i januar 1998, og fansen har gitt den tilnavnet «Black Thursday».

– Nå kom Sander på en torsdag, så kanskje det blir «Great Thursday», undrer Fjørtoft.

Lørdag er Lotto-dag. Her kan du spille.

Han er fascinert og tiltrukket av de enkle forholdene i Sheffield United:

– Det finnes mye finere anlegg og mye mer luksus og jåleri i andre klubber. Men her er alt du trenger. Og Chris Wilder er akkurat den type manager som en sånn klubb trenger. Han er en god, gammeldags managertype, men samtidig veldig nysgjerrig på det nye og moderne.

– Sheffield United er på mange måter en «urengelsk» klubb, men samtidig eid av en arabisk prins. Så vi diskuterte en god del eierstruktur da jeg var der. Det ser ut til å funke bra i den klubben.

Det er prins Abdullah, som er en del av Saudi-Arabias kongefamilie, som har eierkontrollen over Sheffield United.

Bramall Lane har vært Sheffield Uniteds hjemmearena helt siden starten i 1889. Opprinnelig var det cricketbane, men ble også brukt til fotball av den enda eldre naboklubben, Sheffield Wednesday. De ble imidlertid ikke enige med eierne om baneleien og valgte å flytte. Cricketklubben bestemte seg derfor for å grunnlegge en fotballklubb som skulle holde til på Bramall Lane.

– Den stadion har en fantastisk atmosfære. Bramall Lane er veldig undervurdert, fordi Sheffield United aldri har vært blant toppklubbene, sier Jan Åge Fjørtoft, og snakker varmt om Sheffields utgave av «The Kop», der de mest høylytte av supporterne sitter.

Fjørtoft forteller at byen er delt i en rød og en blå del etter de to storklubbene i Sheffield.

– Dessverre fikk jeg aldri med meg byderbyet mellom United og Wednesday, fordi Wednesday på den tiden var oppe i Premier League, forteller han.

MÅL! Jan Åge Fjørtoft jubler for scoring for Sheffield United mot Ipswich i 1997. Foto: Tore Berntsen

Sheffield United er altså en tradisjonsrik klubb. Kallenavnet «The Blades» kommer fra Sheffields historie som stålby. Publikumskapasiteten på Bramall Lane er for tiden på 32 702.

Lørdag er Lotto-dag. Førstepremiepotten er oppe i ca. 15 millioner kroner. Spill her før kl. 18.00!

Inntil opprykket sist sommer var Sheffield United sist i Premier League i 2006/2007 - etter å ha vært innom også i perioden 1992–1994. Men samtidig var de nede på nivå tre - det som kalles League One - så sent som i sesongen 2016/17.

Klubben er blitt både liga- og cupmester i England - men det siste av disse mesterskapene ble vunnet i 1925. Så vi kan vel si at det begynner å bli en stund siden storhetstiden. Men nå henger de altså med på øverste halvdel av tabellen i Premier League.

VGs tips: Under 2,5 mål til 1,48 i odds.

Sheffield United har kun vunnet én av fem siste ligakamper, men er likevel bare ett poeng unna femteplass i Premier League. Det er imponerende av en nykommer!

Men: Målene har tørket inn litt - kun to scoringer på fem siste i ligaen.

Crystal Palace befinner seg på en godkjent 11. plass med syv poengs margin til nedrykksstreken. De drar fordel av spillefri siden tirsdag i forrige uke. Tenk på at formen viser 0-4-1 på fem siste oppgjør i alle turneringer. Fire av disse har vært Under 2,5 mål-kamper.

Vårt spillforslag er Under 2,5 mål til 1,48 i odds og spillefristen er lørdag kl. 15.55.

Publisert: 01.02.20 kl. 04:40

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 24 23 1 0 56 – 15 41 70 2 Manchester City 24 16 3 5 65 – 27 38 51 3 Leicester City 24 15 3 6 52 – 24 28 48 4 Chelsea 24 12 4 8 41 – 32 9 40 5 Manchester United 24 9 7 8 36 – 29 7 34 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser