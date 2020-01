SKUFFET: Ole Gunnar Solskjær liker ikke det han ser av sitt eget lag på defensive dødballer. Foto: PETER POWELL / EPA

Solskjær svarer om «utilgivelig» trend: – Det må fikses

MANCHESTER (VG) Det samme tilbakevendende problemet har gitt Ole Gunnar Solskjær (46) hodebry hele sesongen: Manchester United slipper inn en større andel av målene sine på dødballer enn noe annet lag i Premier League.

Og det virker ikke som Solskjær og hans assistenter er i nærheten av å finne kuren mot hodepinen, for de siste dagene har det vært verre enn noensinne.

Søndag scoret Liverpools Virgil van Dijk åpningsmålet mot United på Anfield etter å ha knust den mer enn 20 centimeter lavere Brandon Williams i en hodeduell etter corner.

Hvordan kunne en sped og uerfaren venstreback ende opp med ansvaret for å stoppe en av verdens mest målfarlige midtstoppere?

Vel, det er ikke bare størrelsen som teller. Onsdag kveld var det nemlig først Nemanja Matic, så Harry Maguire – begge 194 centimeter høye – som tapte de avgjørende duellene da United nok en gang slapp inn et mål på dødball.

Et langt frispark fra midtbanen av Ashley Westwood ble headet inn i feltet av Ben Mee, som knuste Matic i duellen, før Chris Wood scoret med en smart avslutning foran en Maguire på etterskudd.

Ifølge Opta var det Manchester Uniteds tiende baklengsmål på dødball denne sesongen. Kun Everton (11) har sluppet inn flere dødballmål.

Og hvis man regner ut andelen mål som slippes inn i forskjellige situasjoner, er United verst i hele ligaen, viser en oversikt VG har regnet seg frem til. Hele 34,4 prosent av baklengsmålene deres, altså mer enn en tredel, har kommet på dødballer.

Nærmest er Everton (31,4 prosent) og Arsenal (29,4 prosent). Burnley har lavest andel med kun 5,3 prosent.

Andel av mål som slippes inn på dødball Manchester United: 34,4 % Everton: 31,4 % Arsenal: 29,4 % Newcastle: 25 % Aston Villa: 22,2 % Watford: 22,2 % Norwich: 21,3 % Chelsea: 21,9 % Liverpool: 21,4 % West Ham: 21 % Wolverhampton: 20 % Southampton: 19 % Manchester City: 18,5 % Crystal Palace: 17,8 % Bournemouth: 16,2 % Brighton: 14,7 % Sheffield United: 13 % Tottenham: 12,5 % Leicester: 12,5 % Burnley: 5,3 %

– Dette er utilgivelig, sier den tidligere Arsenal-kapteinen Martin Keown etter at Uniteds forsvarsspill på dødballer ble analysert under BBC-programmet Match of the Day.

VG konfronterte Solskjær med skrekktallene etter 0–2-tapet mot Burnley på Old Trafford.

– Hvordan forklarer du at dere har sluppet inn så mange mål på dødballer, og hvordan fikser dere problemet?

– Det er skuffende. Definitivt. Og det må fikses. Det må skje på banen på treningsfeltet. Det må gjøres, sier Solskjær og fortsetter:

– I dagens fotball scores kanskje 30 til 40 prosent av målene på dødballer. Kontringer er kanskje 30 prosent, etablerte angrep er kanskje 30 prosent, så det er ikke så uvanlig at man slipper inn mål, men det er skuffende.

– Særlig mot Burnley. Vi vet at det er en av deres styrker. Ballen kommer til å bli slått på bakerste, den kommer til å bli headet tilbake i feltet, og vi forsvarte oss ikke godt nok. Vi vet det. Vi burde vunnet både den første og den andre duellen, sier nordmannen.

Med tanke på at de bare har scoret tre mål på hodet i Premier League denne sesongen, sjette svakest i ligaen, er det tydelig at Solskjærs United har et generelt problem i hodespillet.

PÅ ETTERSKUDD: Harry Maguire kommer for sent inn i duellen med Chris Wood, som sender Burnley opp i 1–0 på Old Trafford. Foto: Phil Noble / Reuters

Burnley-manager Sean Dyche ønsket ikke å svare på hvilke svakheter de hadde funnet i Uniteds forsvarsspill på dødballer da de hadde analysert motstanderen i forkant av oppgjøret på Old Trafford.

– Jeg kommer helt klart ikke til å begynne å stille spørsmål ved andre. Jeg pleier ikke å gjøre det. Vi fokuserer på oss selv. Vi vil ha presise avleveringer og føler at vi har farlige spillere i feltet. De har et øye for å angripe ballen med kroppsspråk og mening. Vi har vist det, særlig de siste årene. Jeg er fornøyd med det, men jeg vil ikke kritisere andre lag, sier han til VG.

Publisert: 24.01.20 kl. 07:53

