Financial Times: Fotball-EM blir utsatt

Ifølge Financial Times skal UEFA allerede ha bestemt seg for å utsette sommerens fotball-EM.

Tirsdag formiddag skal det europeiske fotballforbundet (UEFA) møtes for å ta en avgjørelse om hva som skal skje med sommerens EM-sluttspill.

Allerede mandag henviser Financial Times til flere anonyme kilder som melder at UEFA allerede har bestemt seg for at EM blir utsatt. Utsettelsen skal bidra til at nasjonale ligaer blir avviklet, ettersom flere av disse er utsatt på grunn av coronaviruset.

UEFA ønsker ikke å kommentere saken til avisen.

Det er de samme signalene som NFF tidligere har gitt uttrykk for. Generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund trodde før helgen at EM i fotball blir utsatt.

– Jeg tror alt blir utsatt, sier generalsekretæren til NTB, og viser da også til EM-sluttspillet, som etter planen skal starte i Roma 12. juni.

I samme melding uttalte Bjerketvedt at han ønsker å rydde all tvil av veien knyttet til kampen mellom Norge og Serbia som skulle vært spilt på Ullevaal 26. mars.

– NFF forholder seg lojalt til myndighetenes pålegg og restriksjoner og tar sin del av ansvaret for den situasjon landet er i. Det betyr at vi ikke planlegger for landskamp på Ullevaal den dagen. Det har vi gitt Uefa beskjed om, med referanse til norske myndigheter, sier Bjerketvedt.

– Vi venter på løsningen fra forbundene og UEFA for hvordan kalenderen fremover blir, sier eieren av en av Europas største klubber, som ikke vil bli navngitt til Financial Times.

– Først da kan vi forstå hvor store tapene er for å forberede oss på våre økonomiske problemer, avslutter den ikke navngitte eieren.

