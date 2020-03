NULL AKTIVITET: Slik kommer det til å se ut på norske fotballbaner fremover. Foto: Fredrik Solstad, VG

Norges Fotballforbund: All breddefotball stoppes

Norges Fotballforbund har bestemt at all breddefotball stoppes ut april. Det pågår fortsatt en debatt om elitefotballen.

Oppdatert nå nettopp

Stoppen i breddefotballen innebærer all form for trening, samlinger og kampaktivitet.

– Vi har over 370 000 aktive medlemmer, og veldig mange er involvert i fotballen på ulike måter hver eneste dag. NFF har et stort samfunnsansvar, og i likhet med NIF og resten av Idretts-Norge tar vi situasjonen på alvor og følger rådene fra helsemyndighetene for å bidra til å begrense spredningen av corona-viruset, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, i en pressemelding.

NFF tok sin beslutning på bakgrunn av at helsemyndighetene onsdag kom med nye retningslinjer for ulike arrangementer.

Torsdag møtes NFF og toppklubbenes organisasjon Norsk Toppfotball for å komme til en avgjørelse om Eliteserien og Toppserien, samt nivå to for begge kjønn og nivå tre for herrer.

På forhånd er det flere alternativer; starte serien som vanlig, spille med tomme tribuner, spille med begrenset tilskuertall - etter avtale med lokale helsemyndigheter, erstatte seriekamper med cup de første ukene eller utsette sesongstarten, noe som kan bety at blir serierunder helt fram mot jul.

Eliteserien starter i utgangspunktet helgen før påske, den 4. og 5. april. Siste serieomgang går etter planen den 29. november. Toppserien for kvinner skulle starte to uker tidligere.

Tidligere denne uken ble det kjent at playoff-kampen mellom Norge og Serbia vil gå for tomme tribuner på Ullevaal. Det samme gjelder den eventuelle playoff-finalen noen dager senere.

Planleggingen er ekstra vanskelig fordi det ennå ikke er klart om Norge kvalifiserer seg for sommerens EM.

Hvis det blir et fotball-EM i 2020 ...

Publisert: 12.03.20 kl. 11:15 Oppdatert: 12.03.20 kl. 11:28

