CORONA-FAST I TYRKIA: Mjøndalen-trener Vegard Hansen og resten av troppen sliter med å komme seg hjem fra treningsleir i Tyrkia etter at landet stopper flyvninger til Norge. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Mjøndalen er corona-fast i Tyrkia – leter etter alternative ruter hjem

Tyrkia stanser alle flyvninger til Norge fra lørdag morgen. Nå vet ikke Mjøndalen hvordan de skal komme seg hjem fra treningsleir.

Nå nettopp

– Ja, det ødela jo planene våre, sier trener Vegard Hansen på telefon til VG fredag kveld.

Fredag kveld bestemte Tyrkia seg for å stanse flyvninger til Norge og åtte andre land for å begrense spredningen av coronaviruset. Tiltaket trer i kraft lørdag kl 8.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Mjøndalen er på treningsleir i Tyrkia og hadde planlagt hjemreise neste lørdag.

Etter norske myndigheters råd om at nordmenn burde returnere fortest mulig til Norge, fremskyndet de hjemreisen med én uke.

les også Slik rammes klubbøkonomien: Forventer å tape to mill. per kamp

Eurosport omtalte tidligere fredag at laget skulle sende troppen i flere puljer hjem med ulike fly fra Tyrkia til Norge denne helgen.

– Planen var at ni stykker skulle reise med et fly til Norge lørdag, mens resten av gjengen reiste etter søndag, sier Hansen.

Nå vet de ikke hverken når eller hvordan de skal komme seg hjem.

– Vi forsøker forskjellige kanaler og metoder akkurat nå. Vi ser på muligheter for å komme oss til et land som har flyvninger til Norge eller til et land nært nok Norge til at vi kan ta annen transport videre hjem, sier treneren.

les også Stor oversikt: Idrettsarrangementene som er påvirket av coronaviruset

Han forteller at de for øyeblikket forsøker å løse hjemreise-floken på egenhånd og har ikke noen kommunikasjon med norske myndigheter om hjelp.

– Men vi lider ingen nød. Vi bor på et fantastisk hotell med god mat og det er liten smittefare rundt oss. Det er et ganske øde område uten mye turisme og helt utenfor sesong, sier 50-åringen.

– Vi har det veldig fint, men skulle jo gjerne kommet oss hjem etterhvert.

Publisert: 13.03.20 kl. 21:56

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Les også

Fra andre aviser