Morten Gamst Pedersen klar for Alta

Morten Gamst Pedersen forlater Tromsø og er klar for Alta.

Dette melder Alta på sine nettsider.

– Det fristet å komme hjem til Finnmark nå og være med på et spennende prosjekt i Alta IF. Vi har ambisjoner om å løfte klubben, og det vil jeg gjerne være med på, sier Gamst’en til Alta sine nettsider.

Morten Gamst Pedersen spilte i flere år for Blackburn i Premier League, og har de siste fire årene spilt for Tromsø. Tromsø rykket ned fra Eliteserien i 2019.

Etter nedrykket med Tromsø var klart i siste serierunde forrige sesong, var Gamst Pedersen ønsket med videre av sine lagkamerater i Tromsø.

Vadsøværingen sin kontrakt i Tromsø gikk ut ved nyttår, og han har siden da vært klubbløs.

– Jeg ønsker å gi noe tilbake til Finnmarksfotballen, og jeg gleder meg til å komme i gang med årets sesong, sier 38-åringen.

Hans nye klubb, Alta, spiller i 2. divisjon. Forrige sesong endte de på 6. plass i Postnord-ligaen avdeling to.

Alta sin hovedtrener er veldig glad for at Gamst Pedersen har valgt å spille for Finnmarksklubben.

– Dette er først og fremst et stort sportslig løft for oss, sier hovedtrener Vidar Johnsen.

Alta har i samme slengen også hentet Hans Norbye til klubben. Norbye har over 140 eliteseriekamper for Tromsø, og kommer til Alta fra Ham-Kam.

