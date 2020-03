ULLEVAAL: Sander Berge, Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland spaserer ut til landskampen mot Malta i september 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Fotballpresidentens corona-mareritt: – Det tør jeg ikke tenke på

ULLEVAAL (VG) Norges Fotballforbund kan tape 15 millioner kroner hvis både Serbia-kampen og en eventuell finale mot Skottland/Israel må gå for tomme tribuner. Men det finnes et scenario som nesten er verre.

Nå nettopp

For 26 000 mennesker har kjøpt billett til Serbia-kampen, som er det første av to steg mot eventuelt EM-sluttspill.

En ting er om den må gå for helt tomme tribuner. Men hva skjer om helsemyndighetene – som følge av coronaviruset – setter et tak for hvor mange mennesker som kan samles – og NFF får en begrensning på x antall tilskuere?

– Vi har solgt alle billettene. Hvordan det blir om vi må bestemme om hvem som får komme og hvem som ikke får komme på Ullevaal, tør jeg ikke tenke på, smiler fotballpresident Terje Svendsen til VG.

– Men for oss er det utrolig viktig å ta vare på og utnytte hjemmebanefordelen. Vi legger alle pinner i kors for å kunne gjennomføre dette. Det er alfa og omega å ha hjemmefordelen.

Om Norge slår Serbia, er det ny kamp på Ullevaal bare fem dager senere, den 31. mars. Det er en «finale» mot vinneren av Skottland og Israel.

les også Malin (24) skriver fotballhistorie på kvinnedagen

– Vi budsjetterer bare med Serbia-kampen. Billettinntektene på den utgjør i underkant av syv millioner kroner. Men vi har også andre inntekter, så det handler om mellom syv og ti millioner på den ene kampen.

– Om vi klarer å selge ut Ullevaal to ganger på få dager, er jo usikkert. Men det kommer en del folk også om vi får en kamp nummer to. Så det potensielle inntektstapet kan være 12–15 millioner, sier Svendsen.

– Er det mulig at kampen kan bli utsatt?

– Den internasjonale terminlisten tilsier at de vil gjøre alt for å gjennomføre kampen eller kampene. EM starter den 12. juni, og det er ikke plass for nye kamper i den internasjonale terminlisten. Da må det i så fall komme en force majeure-avgjørelse fra UEFA, sier Svendsen. Force majeure betyr ekstraordinære omstendigheter som er utenfor noens kontroll.

les også Ber Kjøll ta kvinnekamp i idretten: – Noe er galt med hele systemet

Landslagssjef Lars Lagerbäck svarer dette da VG spør om hvordan han kan forberede spillerne på å spille for tomme tribuner:

– Vi forsøker å være litt amatør-psykologer. Hvis det skulle bli sånn, må vi bare forberede dem på det. Vi trener jo for tomme tribuner, så får vi prøve å komme det.

Publisert: 08.03.20 kl. 15:54

Fra andre aviser