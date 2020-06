KJENT SMIL: Liverpool-manager Jürgen Klopp har grunn til å være blid. Han er kun noen få dager fra å bli en levende legende i Liverpool. Foto: GLYN KIRK / AFP

Slik kan Liverpool bli seriemester allerede om én uke

Om to dager triller lærkula igjen i England. Allerede neste søndag KAN Liverpool være ligamester.

Nå nettopp

Det kan nesten virke som om det er flere år siden Sadio Mané og Mohamed Salah satte inn ett mål hver og sikret tre viktige poeng mot et Joshua King-løst Bournemouth på Anfield. Men det er «bare» hundre dager siden.

les også Slik blir den nye Premier League-hverdagen: Ansiktsvisir, spritvask og spytteforbud

Hundre tunge dager for alle fotballfans, men spesielt for Liverpool-supporterne som var en hårsbredd unna å bryte ligagullforbannelsen i den engelske havnebyen.

Det ble tidlig sådd tvil om Premier League-sesongen i det hele tatt ville startes opp igjen, men når ballen atter en gang ruller i Birmingham og Manchester onsdag kveld, så har spesielt Liverpool-fansen grunn til å smile. For klubbens første Premier League-tittel kan være like rundt hjørnet.

Slik gikk det sist Liverpool var i aksjon i Premier League:

Dette må skje

Det er nemlig ikke veldig mye som skal til før Jürgen Klopps mannskap kan krones som ligamester. Dersom Manchester City taper én av sine ni gjenværende kamper, er det nok for Liverpool å vinne én av sine åtte siste.

Tabelltoer Manchester City tar imot Arsenal på Etihad kl. 21.15 onsdag, og Arsenal-manager Mikel Arteta har der muligheten til å stikke en enorm kjepp i hjulene til sin tidligere arbeidsgiver. Om «læremesteren» Pep Guardiola skulle tape for «læregutten» vil City stå med 57 poeng, med ni kamper igjen, mot Liverpools 82.

En differanse på 25 poeng, og da er det maksimalt 27 poeng igjen å kjempe om.

les også Fantasy Premier League er tilbake: Dette bør du tenke på nå

Om Liverpool så skulle vinne Merseyside-derbyet mot Everton søndag, så er det gjort: Liverpool er seriemester for første gang siden 1990, og for første gang i Premier Leagues historie (opprettet i 1992). Da hjelper det ikke om City slår Burnley dagen etter. Liverpool vil være 25 poeng foran, med 24 poeng igjen å kjempe om.

Det vil også være så godt som avgjort om Manchester City bare tar fire poeng på de to neste kampene, men da må Liverpool vente til onsdagens kamp mot Crystal Palace med å sette inn nådestøtet.

DUELL: Mikel Arteta (t.h.) vil møte Manchester City og Pep Guardiola for første gang siden han ble presentert som Arsenal-manager i desember. Foto: Nick Potts / EMPICS Sport

– Ikke et av de beste lagene noensinne

Men til tross for at Liverpool har muligheten til å sikre ligatittelen med syv serierunder igjen, så er det ikke alle som er enige i at sesongens Liverpool-utgave er blant de beste lagene som har spilt i Premier League.

Tidligere Liverpool- og England-spiss Stan Collymore skriver i sin Mirror-spalte søndag at konkurransen har vært for dårlig til å kalle årets Liverpool-lag til et av tidenes beste.

«Liverpool er et bra lag, og de vil fullt fortjent ha sikret tittelen innen to kamper, men selv om jeg vil juble for suksessen til min gamle klubb, så må jeg likevel si at dominansen deres ikke kun er på grunn av at Jürgen Klopps lag har vært så gode, men også fordi flere rundt dem har vært dårlig», skriver han.

RØD: Stan Collymore, her mot Brann (!) i UEFAs cup-vinner-cup i 1997, dannet et radarpar med Robbie Fowler på topp i Liverpool fra 1995 til 1997. Foto: DAN CHUNG

Han skriver videre at Premier League begynner å få de samme problemene som lenge har vært synlig i ligaer som Bundesliga, La Liga og Ligue 1, der kun en håndfull lag er med og kjemper om tittelen på grunn av økonomiske muskler.

«Så Liverpools dominans handler ikke om at de er de beste noensinne, men heller om at det kun er et fåtall lag som klarer å fylle troppene sine fordi de har størst budsjett. Liverpool har vært eksepsjonelle, men vil de nevnes i historiebøkene som et av beste lagene i England gjennom tidene? Nei, det vil de ikke.»

De neste kampene: 17. juni kl. 19.00: Aston Villa – Sheffield Utd

17. juni kl. 21.15: Manchester City – Arsenal

19. juni kl. 19.00: Norwich – Southampton

19. juni kl. 21.15: Tottenham – Manchester Utd

20. juni kl. 13.30: Watford – Leicester

20. juni kl. 16.00: Brighton – Arsenal

20. juni kl. 18.30: West Ham – Wolves

20. juni kl. 20.45: Bournemouth – Crystal Palace

21. juni kl. 15.00: Newcastle – Sheffield Utd

21. juni kl. 17.15: Aston Villa – Chelsea

21. juni kl. 20.00: Everton – Liverpool

22. juni kl. 21.00: Manchester City – Burnley

23. juni kl. 19.00: Leicester – Brighton

23. juni kl. 21.15: Tottenham – West Ham

24. juni kl. 19.00: Manchester Utd – Sheffield Utd

24. juni kl. 19.00: Newcastle – Aston Villa

24. juni kl. 19.00: Wolves – Bournemouth

24. juni kl. 21.15: Liverpool – Crystal Palace

25. juni kl. 19.00: Burnley – Watford

25. juni kl. 19.00: Southampton – Arsenal

25. juni kl. 21.15: Chelsea – Manchester City Vis mer

Publisert: 15.06.20 kl. 05:25

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Fra andre aviser