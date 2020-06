TIDLIGERE LANDSLAGSSPILLER: Ronny Johnsen, er fra en oppvisningskamp mot Brasil i 2018, 20 år etter at Norge slo Brasil i fotball-VM i Frankrike. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ronny Johnsen tordner mot nye breddefotballråd: – Hodeløst

Tidligere landslagsspillere som nå er involvert i breddefotballen, klarer ikke forstå helsemyndighetens nye råd om å utsette oppstart til tidligst 1. september.

– Helt ærlig synes jeg det er meningsløst og hodeløst at de ikke åpner opp for oss, nå som det har åpnet opp så mange andre deler av samfunnet. Treningssentrene får åpne, mens vi driver med utendørs idrett og ikke får lov til å starte. Jeg forstår det bare ikke, sier Ronny Johnsen, trener for FK Eik Tønsberg i 3. divisjon, til VG.

Han sier at han og hans apparat hadde regnet med å komme i gang med organisert trening fra og med mandag denne uken, ettersom helsemyndighetene ga grønt lys til 2. divisjon forrige uke.

Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barne- eller breddefotballen i sommer, og anbefaler heller ikke å vurdere ytterligere gjenåpning før den 1. september.

Bent Høie sier at de ikke alltid følger rådene, men ga heller ingen konkret dato for retur.

– Jeg fatter det ikke, og nå må de tenke seg om igjen. Fotballen er den største idretten i landet, og nå står vi i fare for å miste mange fotballspillere, sier den tidligere landslagsstopperen Johnsen engasjert.

VG har kontaktet Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet for tilsvar, foreløpig uten svar.

VIKING-TRENER: Egil Østenstad med medtrener Helge Aune og laget sitt i bakgrunnen i mai 2019. Spillerne (fra venstre) er Helene Broch, Ina Kirkaune Sivertsen, Gina Ødegård, Ingeborg Lye Skretting, Selma Løvås, Irene Dirdal, Sofie Austad Håland, Nora Heggheim, Oda Selbæk Bergjord, Lena Øksvang Risa, Jenni Heng Walaunet, Mille Aune, Rebekka Galde, Hanne Sæthre Jakobsen, Marthe Dagestad Ragnvaldsen, Kaja Karlsen og Julie Merkesdal. Foto: Bjørn S. Delebekk

Egil Østenstad er enig. Den tidligere landslagsspilleren er i dag trener for Viking kvinner (2. divisjon), et lag der eldste spiller er 19 år.

– Unge spiller fotball først og fremst for å være en del av et lag, og det inkluderer å spille mot andre lag og ha noe å se frem mot. Når den tingen man ser frem mot ikke lenger er der, skaper det en usikkerhet og tar bort en viktig drivkraft. Det preger de involverte, sier Østenstad til VG, det etter tidligere på dagen ha snakket ut om frustrasjonen sin på hjemmesidene til Rogaland fotballkrets.

På side fem i notatet fra helsemyndigheten står det at det er for tidlig å evaluere effekten av gjenåpningen så langt. Deretter skriver FHI og Helsedirektoratet:

«Effekten av allerede implementerte lettelser, i tillegg til ferieavvikling med økt reisevirksomhet og sommeraktiviteter, vil vi først kunne evaluere etter sommeren. Med utgangspunkt i dette anbefales det at det ikke gjøres en ny vurdering om ytterligere gjenåpning av idretten før 1. september».

– Frykter du frafall?

– Ja, det er helt åpenbart. Det ser du allerede, og jo lengre tid det tar, jo mer kommer du til å se det. En del av det vil du se i det voksne antallet i breddefotballen. Spillere over 20 år som spiller i 3. divisjon og nedover, er først og fremst med for å spille kamper. Skal man gå et helt år uten, vil det kunne få store konsekvenser, advarer Østenstad på VGs spørsmål.

les også NFF reagerer kraftig: Helsemyndighetene vil ikke åpne for kamper i barnefotballen i sommer

Erik Huseklepp, spillende trener i Fyllingsdalen i 3. divisjon, er enig med NFF sitt synspunkt.

– Det høres veldig rart ut. Med tanke på hva som har åpnet ellers i samfunnet, og det jeg reagerer mest på, er det bylivet som har vært i det siste. Det føles veldig urettferdig, og de som leder oppi dette, er de som spiller fotball av ren glede. Alle de barna, unge og de som spiller fotball fra tredje divisjon og nedover, det er utrolig trist at det er de som skal vente lengst. Jeg sitter med en tomhet ... jeg forstår det bare ikke, det er helt bak mål, sier han.

Han mener at klubbene på breddenivå kunne klart seg uten tilskuere på kamper, og tror det blir vanskelig om de ikke får spilt noen deler av sesongen. Det er fortsatt for tidlig å si om oppstart 1. september vil kunne ha noe å si for en 13 kamper lang sesong, opplyser styreleder i Divisjonsforeningen, Kari Lindevik.

BAK MÅL: Erik Huseklepp sier det er «bak mål» at helsemyndighetene anbefaler at breddefotballen må vente ytterligere. Foto: Øyvind Herrebrøden

Også på sosiale medier hagler kritikken, blant annet fra Kjetil Rekdal, Jan Åge Fjørtoft og Lars Tjærnås:

Publisert: 17.06.20 kl. 17:12 Oppdatert: 17.06.20 kl. 17:37

