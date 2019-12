Ivar Koteng på Koteng Arena. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rosenborg+Trondheims-Ørn= sant

Nå får også Rosenborg sitt eget kvinnelag - på øverste nivå.

Styret i Rosenborg sa mandag kveld ja til «ekteskap» med Trondheims-Ørn. Allerede fra 2020 skal Trondheims kvinnestolthet spille i svart og hvitt, melder Trondheims-Ørn på sine hjemmesider.

Saken må godkjennes på de to klubbenes årsmøter i februar for at det skal bli en realitet.

Rosenborg og Trondheims-Ørn er de to mestvinnende klubbene i norsk fotball - for henholdsvis menn og kvinner.

Trondheims-Ørn ble imidlertid bare nummer syv i Toppserien i 2019 og har ikke blitt ligamester siden 2003.

– Det overrasker meg om vi i neste år ikke spiller i i hvitt og sort, og heter Rosenborg, sa styreleder i Trondheims-Ørn, Ragnar Slettestøl, til VG sist uke.

Før sesongen kjøpte Rosenborgs styreleder Ivar Koteng, som er eiendomskonge i Trondheim, stadionnavnet til Trondheims-Ørn - som dermed ble Koteng Arena.

Ifølge Trondheims-Ørns hjemmeside har prosessen mot sammenslåing foregått over fire-fem år.

Ifølge Slettestøl vil Rosenborg og Trondheims-Ørn i 2020 være to ulike organisasjoner.

– Juridisk sett kan vi ikke havne under samme organisasjon som Rosenborg. Den fristen er gått ut, men vi ønsker å hete Rosenborg og ikle oss de hvite og sorte draktene, men da ha et eget styret og drive selv neste sesong.

