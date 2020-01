IKKE ALVORLIG: Ole Gunnar Solskjær beroliger Manchester United-fansen: Harry Maguires skade er ikke alvorlig. Foto: Robin Parker / PA Images

Solskjær reagerer på Maguire-rykter: – Vet ikke hvor det kommer fra

MANCHESTER (VG) Britiske medier utløste denne uken krisealarmen og meldte om flere ukers fravær for Manchester United-stjernen Harry Maguire (26). Det stemmer ikke, svarer Ole Gunnar Solskjær (46).

Oppdatert nå nettopp

En rekke britiske aviser meldte onsdag om en «enorm skadesmell» for Solskjær, og at forsvarssjefen kom til å være ute i minst én måned på grunn av en rift i en hoftemuskel.

Det ville vært dramatisk for Manchester United, som kun har to andre friske midtstoppere: Victor Lindelöf og Phil Jones, som begge leverte en prestasjon under pari mot Manchester City på tirsdag.

Men situasjonen er langt mer positiv enn rapportene fra britisk tilsier. Det sier Solskjær på sin pressekonferanse fredag formiddag.

– Han har en mulighet for å spille i morgen (mot Norwich). Det var bare en liten greie. Jeg vet ikke hvor rapportene kommer fra. De må ha forvekslet det med Harry Kane, sier Solskjær og sikter til nyheten om at Tottenham-spissen må opereres og blir ute til april.

Solskjær forteller at Maguire skal trene med laget fredag.

– Det er ikke en overraskelse. Han er en kriger. Hvis det er et mindre problem, så stiller han opp for å spille. Det var nære på at han spilte mot City, han var akkurat ikke frisk nok, men det kan være mulig nå, sier nordmannen.

De siste dagene har også vært preget av mange spekulasjoner om fremtiden til Manchester United-kaptein Ashley Young og hvorvidt han er på vei til Inter.

Kontrakten hans går ut til sommeren, så han står fritt til å gjøre hva han vil når den tid kommer, men for øyeblikket tyder det meste på at han blir værende ut sesongen.

– Vi har ikke for mange friske og klare spillere, så vi trenger de vi har, sier Solskjær.

– Han er en av spillerne våre, kapteinen vår. Det er mange spekulasjoner, vi må bare takle det. Ashley har vært veldig profesjonell og fokusert, så jeg tror ikke det kommer til å endre seg, sier han.

United-sjefen blir også konfrontert med spekulasjoner om at han skal ha reist for å se Sportings midtbanespiller Bruno Fernandes i aksjon.

– Nå er vi tilbake på spekulasjoner. Vi reiser og ser kamper hele tiden, men hvor jeg har vært, er irrelevant. Dette er nok en spiller i en annen klubb som jeg ikke kan snakke om, sier Solskjær.

Publisert: 10.01.20 kl. 10:53 Oppdatert: 10.01.20 kl. 11:04

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 20 19 1 0 49 – 14 35 58 2 Leicester City 21 14 3 4 46 – 19 27 45 3 Manchester City 21 14 2 5 56 – 24 32 44 4 Chelsea 21 11 3 7 36 – 29 7 36 5 Manchester United 21 8 7 6 32 – 25 7 31 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om

Flere artikler