Premier League-spilleren åpnet opp om spilleavhengigheten

Crystal Palace-spilleren Andros Townsend (28) har gått ut og fortalt om sin spillavhengighet. Han forteller at han tapte 550 000 kroner på bare én kveld.

Det skjedde mens han var på lån i Birmingham i 2012.

Crystal Palaces kantspiller forteller i en artikkel på The Players’ Tribune åpent om sine spillproblemer.

– Jeg drikker ikke. Jeg tar ikke narkotika. Jeg tror ikke jeg har vært på en nattklubb i hele mitt liv. Og likevel klarte jeg å miste 46 laken med bare et tastetrykk på telefonen. Jeg trengte ikke engang å forlate rommet mitt. Jeg er sannsynligvis den eneste mann i historien som har mistet 46 000 pund liggende i sengen en onsdagskveld i Blackpool, skriver Townsend i artikkelen.

46 000 pund tilsvarer cirka 550 000 kroner etter dagens kurs.

I en følelsesladet artikkel forteller Crystal Palace-spilleren at han snakker åpent om sine problemer for å hjelpe andre som sliter med det samme og kjemper mot spillavhengighet.

Townsend mener at bakgrunnen ligger i at dødsfallet til storebror Kurtis, som også var en lovende fotballspiller, men som omkom i en bilulykke da han var 18 år gammel, på vei til kamp i Luton sammen med lagkamerater i Wimbledon. Broren var hans store helt.

– Når du mister helten din, er det ikke et kapittel i et eventyr. Det er det virkelige livet ditt, og du blar aldri videre til neste side. Den smerten har vært med meg hele livet. Jeg har alltid vært emosjonell, skriver Premier League-spilleren.

Han tilhørte Tottenham, men ble sendt på lån til ni ulike klubber på fire år. Han lærte aldri sine lagkamerater å kjenne. Det var et tøft liv.

Gamblingen startet av kjedsomhet. Han hadde aldri spilt før.

– I løpet av få måneder var alt ute av kontroll. Det er bare min personlighet. De fleste kan satse 10 pund hver helg - og så glemme det. Men alt jeg gjør, oppsluker meg fullstendig. Jeg må være god på alt jeg gjør, fastslår Townsend.

– Jeg fortsatte å tape. Jeg prøvde å grave meg ut av hullet. Med ett var jeg fullstendig avhengig.

Den kvelden i Birmingham, før semifinaleplayoff, tapte han altså 550 000 kroner bare på én kamp. På en tid da han tjente rundt 35 000 kroner i uken.

Mannen med 13 landskamper for England, ble i juni 2013 utestengt av det engelske fotballforbundet for å ha brutt reglene for gambling - noe som ble et vendepunkt i karrièren.

– Det stoppet ikke før jeg ble tatt. Takk Gud for at jeg ble tatt. Da jeg ble tiltalt av FA og utestengt fra fotballen, så kom jeg tilbake til virkeligheten. Jeg fryktet for hele min karrière. Når det som du elsker over alt i livet, kan bli tatt fra deg, så forandrer det perspektivet ditt, skriver Andros Townsend i The Players’ Tribune.

Her finner du Norsk Tippings sider om spillevett. Norsk Tipping har en tapsgrense på 20 000 kroner i måneden.

