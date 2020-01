KOBLES TIL UNITED: Christian Eriksen (t.v.) er en av spillerne som kobles til Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Januarkjøpene som kan løse Solskjærs krise

MANCHESTER (VG) Da Ole Gunnar Solskjær (46) tok over Manchester United, hadde han seks etablerte spillere som kjempet om to plasser på midtbanen. De neste ukene må han klare seg med bare to – med mindre det finnes en løsning på overgangsmarkedet.

I januar dro Marouane Fellaini til Kina. I sommer dro Ander Herrera til PSG. Før nyttår skadet Scott McTominay kneet – han blir ute i flere måneder. Og etter nyttår ble det klart at Paul Pogba må operere ankelen og blir utilgjengelig i tre eller fire uker – minst.

Ser man bort fra uprøvde tenåringer fra akademiet, står Solskjær dermed igjen med kun to alternativer i de to dype midtbaneposisjonene i lagets 4–2–3–1-formasjon: Fred, som inntil nylig ble ansett som en stor flopp, og Nemanja Matic, som begynner å dra på årene og har vært ute i kulden hele høsten helt til skadekrisen ble så ille at han måtte få spille.

Heldigvis for Solskjær er overgangsvinduet åpent. Dessverre for ham pleier det å være vanskelig å finne de virkelig gode kjøpene i januar.

Kilder i Manchester United gir uttrykk for at det er en stor sjanse for at klubben ikke signerer noen i januar, ikke fordi de ikke mener at troppen trenger forsterkninger, men fordi de nekter å gjøre nødkjøp som ikke er i tråd med klubbens langsiktige plan.

– Vi er fortsatt på utkikk, og som jeg har sagt så mange ganger, har vi spillere vi har siktet oss inn på hvis de blir tilgjengelige. Hvis det er noe vi ønsker å gjøre, men de riktige spillerne ikke er der, så er de ikke det, sier Solskjær, som tidligere har sagt at det kan komme «én eller to» signeringer i januar.

Jakten på Erling Braut Haaland viste at United er interessert i å styrke seg på topp, men nå er det på midtbanen det virkelig brenner. For i tillegg til at det er tynt i de to dype posisjonene, mangler klubben en kreativ offensiv midtbanespiller som presterer jevnt og trutt.

VG har sett på spillerne som kan være aktuelle for å tette disse hullene for Solskjær denne måneden:

Jack Grealish (Aston Villa)

Aston Villas kaptein og kreative drivkraft har fått sitt store gjennombrudd i Premier League denne sesongen. Han står allerede med seks mål og fem målgivende pasninger og nevnes av en rekke medier som en av spillerne som troner høyest på Solskjærs ønskeliste. Det er alltid vanskelig å hente en nøkkelspiller fra en annen Premier League-klubb i januar, men kanskje kan mangelen på dekning presse United til å betale prisen Villa krever allerede nå.

Christian Eriksen (Tottenham)

Dansken har ikke vært seg selv i det siste, og grunnen til det er trolig at han står ved et veiskille i karrieren sin. Eriksens kontrakt utløper ved sesongslutt, han uttrykte i sommer et ønske om å forlate klubben, men det materialiserte seg ikke. Som spillertype fremstår den slepne dødballspesialisten perfekt for Manchester United, men i bransjen tror man at han foretrekker en overgang til Spania. Og vil Tottenham gå med på å selge en så god spiller til en konkurrent om topp fire?

Fredag meldte danske Ekstra Bladet at Eriksen er på vei til Inter.

Emre Can (Juventus)

Den tidligere Liverpool-spilleren har ikke blitt en suksess i Juventus. Denne sesongen har han bare startet to seriekamper, og han ble ikke engang registrert i Champions League-troppen denne høsten. En overgang i januar virker svært sannsynlig. Can mangler kampform, men kjenner Premier League godt og fremstår som en spiller det er realistisk å kunne hente uten å knuse sparegrisen.

Sean Longstaff (Newcastle)

Manchester United skal ha fått et bud på den 22 år gamle midtbanespilleren avslått i sommer, da Newcastle skal ha krevd nærmere 600 millioner kroner for ham. Etter månedsskiftet har spekulasjonene om en Longstaff-overgang igjen blusset opp, til tross for at spilleren i beste fall har levert en høstsesong på det jevne. Han innrømmet i september at han ble distrahert av ryktene om en overgang til Solskjærs lag.

LAGKAMERATER?: Paul Pogba og Sean Longstaff kan ha en fremtid sammen på Manchester Uniteds midtbane. Foto: Phil Noble / Reuters

Declan Rice (West Ham)

En 20 år gammel defensiv midtbanespiller som allerede har mye Premier League-erfaring og syv landskamper for England. Rice virker som en drømmesignering for Solskjær, som liker å hente unge engelskmenn, men det blir i så fall dyrt. Rices angivelige verdi kryper seg opp mot én milliard kroner. Roy Keane har advart mot å signere West Ham-juvelen, men han ville unektelig gått rett inn og styrket laget.

James Maddison (Leicester)

Leicesters storspillende midtbanespiller nevnes som den spilleren Solskjær ønsker seg aller mest. Han har et bredt spekter av kvaliteter, både offensivt og defensivt, og ville bidratt med sårt tiltrengt kreativitet på midtbanen. Men på et tidspunkt hvor Leicester kjemper om Champions League-plass, og bare et halvt år etter at Manchester United hentet Harry Maguire fra samme klubb, er det mer eller mindre utenkelig at han vil flytte på seg før sommeren.

VARDYS SERVITØR: James Maddison (f.v.) og Jamie Vardy har herjet for Leicester denne sesongen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Gedson Fernandes (Benfica)

Må ikke forvekles med Bruno Fernandes, Sporting-spilleren som ble koblet til United hele sommeren. Gedson Fernandes er et 20 år gammelt stjerneskudd har de siste dagene har blitt koblet til Manchester United. Benfica skal være ute etter å låne ham ut med en opsjon på kjøp etter at forholdet hans til treneren brøt sammen. Men det er mange om benet – og det er sjelden lett for en utenlandsk 20-åring å bli en umiddelbar Premier League-suksess. Solskjær trenger prestasjoner nå.

