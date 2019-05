Ada Hegerberg feirer scoring mot Chelsea sammen med Delphine Cascarino (i midten) og Lucy Bronze (t.v.). Foto: Laurent Cipriani / TT NYHETSBYRÅN

Hegerberg-agent om Barca-ryktene: – Vi vet ikke om at det skjer noe

Ada Hegerbergs agent sier til VG at de ikke kjenner til at det skjer noe - tross ryktene om Barcelona jakter Lyon-juvelen.

Nå nettopp







Det som gjør saken ekstra spesiell, er at disse to lagene møtes i Champions League-finalen i Budapest lørdag.

Det var den spanske avisen Sport som torsdag hevdet at Barcelona ser på muligheten for å hente Ada Hegerberg. Ifølge avisen har Barcelona hatt uformell kontakt med Lyon om den norske angriperen.

– Vi kan i øyeblikket ikke kommentere noe om det. Vi vet ikke om at det skjer noe bak lukkede dører, fastslår Hegerbergs agent, Victor Bernard, i en melding til VG.

les også Hegerberg og Lyon feiret seriegull med storseier

Ada Hegerberg vant i desember Gullballen, og er selvfølgelig attraktiv for alle de beste klubbene i verden. Hun har spilt i Lyon siden 2014 og gjort voldsom suksess. Hegerberg skrev i fjor under på en kontrakt som binder henne til Lyon fram til sommeren 2021.

Med Hegerberg som måldronningen har klubben vunnet Champions League de tre siste årene- og har 18. mai sjansen til tittel nummer fire på rad. I en alder av 23 år har hun hele 41 Champions League-mål.

Den spanske avisen antyder at å hente superstjernen Hegerberg ville være et signal om at Barcelona ønsker å være en maktfaktor i kvinnefotballen - på samme måte som de har vært for herrer.

les også Raser etter «hengerumpe»-kommentar: – Det er så provoserende

At Ada Hegerberg har sagt nei til VM-spill for Norge, får neppe noen betydning for hvor hun spiller til høsten.

23-åringen har stått for 28 mål på 25 matcher denne sesongen. Hun har en vanvittig statistikk i sin Lyon-karriere: 194 mål på 163 kamper ifølge Wikipedia.

Barcelona har allerede hentet en annen stor norsk stjerne, Caroline Graham Hansen, som kommer fra Wolfsburg. Klubben har også hentet Jennifer Hermoso fra Atletico Madrid.

Dette er første gang Barcelona er i Champions League-finalen for kvinner.

Publisert: 17.05.19 kl. 07:04