Ni (!) Haaland-scoringer blåste liv i VM-drømmen – slik kan Norge gå videre

LUBLIN (VG) (Norge-Honduras 12–0) Etter ni Erling Braut Haaland-mål mot Honduras er sjansen plutselig større for at Norge spiller 8-delsfinale i U20-VM enn at rødtrøyene ryker ut. Nå er jærbuen også mesterskapets toppscorer med seks måls margin.

– Det er første gang jeg scoret ni mål i en kamp. Det er en milepæl for meg. Det var veldig gøy, sier Haaland til VG.

– Det er hardt å sette ord på det. Det er kjekt. Det er ikke vits å si så mye. Dere vet at det er veldig kjekt for meg, sier Haaland.

– Hvor drøyt er det?

– Det har ikke gått helt opp for meg ennå. Jeg må sette meg ned å tenke litt, sier Haaland og ler.

Treer-kampen akkurat nå: Slik er stillingen akkurat nå i kampen om topp tre. De fire beste treerne går til sluttspillet:

1. Polen (5-2 i målforskjell), Ecuador (2-2) 4 poeng

3. Norge (13-5), USA (3-2), Portugal (1-2) 3 poeng

6. Panama (1-3) 1 poeng Disse kampene gjenstår:

I kveld: USA-Qatar og Nigeria-Ukraina. Ved amerikansk seier kan tap for Nigeria redde Norges avansement. I morgen: Sør-Afrika-Portugal og Saudi-Arabia-Panama

Etter Norges vanvittige 12–0-seier her i Lublin torsdag kveld, er U20-gutta avhengig av at to av tre følgende scenarioene inntreffer for å gå videre:

1: Nigeria eller USA taper sine respektive kamper med avspark klokken 20.30 torsdag kveld.

2: Saudi-Arabia tar poeng mot Panama fredag kveld.

3: Sør-Korea eller Portugal taper fredag kveld.

– Muligheten for at Norge går videre er overraskende god nå. Jeg vil si 60 prosent, sier fotballekspert Jørgen Tjærnås.

– Både Nigeria og Sør-Korea møter sterke gruppeledere, og Saudi-Arabia har god sjanse til å hjelpe oss. Nå er det bare å krysse fingrene, sier Tjærnås.

Haaland-rekord

Etter to tap på VMs to første kamper var Norge avhengig av å vinne med flere mål mot Honduras for å ha en realistisk mulighet til å unngå hjemreise fra Polen allerede etter gruppespillet.

Det skyldes at fire av de seks beste treerne også går videre.

Men få, om noen, hadde sett for seg det vanvittige målshowet som skulle utspille seg her på Arena Lublin.

– Han slutter aldri å score. Han brauter seg fremover. Det er godt å se. Han har mye inne. Han er en jævlig vond spiss å møte, sier Østigård.

Haaland viste hvorfor Red Bull Salzburg satte norsk overgangsrekord da kjøpte ham fra Molde sist sommer med et målshow U20-VM-historien aldri tidligere har sett maken til.

Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Samtlige storspilte

Til pause ledet Norge 5–0. Haaland puttet fire av dem, et på et iskaldt satt straffespark.

I andre omgang fikk Honduras to røde kort, men den norske dominansen var på det tidspunktet for lengst total.

Kaptein Leo Østigård stanget inn 3–0, Jens Petter Hauge 6–0 og innbytter Eman Markovic Norges 10. De øvrige nettkjenningene var alle signert Erling Braut Haaland – den 18 år gamle oksen fra Jæren.

Samtlige av de norske gutta leverte fantastiske prestasjoner. Pål Arne Johansen gjorde fire endringer til kampen - og landslagssjefen traff perfekt med uttaket.

I tillegg til scoringen hadde Hauge fire målgivende pasninger. Kristian Thorstvedt skapte masse rom for Haaland - og var nest sist på to nettkjenninger. Samtidig hadde Tobias Christensen to assist. Det samme hadde Håkon Evjen, mens Tobias Børkeeiet sto for en av de aller peneste da han slo Haaland alene med keeper med en deilig vektet pasning i første omgang. Julian Faye Lund måtte knapt gjøre en eneste redning, men han skal få ros, han også.

