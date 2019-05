ENDELIG: Rosenborg og Alexander Søderlund (midten) feirer mål mot Mjøndalen. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Rosenborg slapp med skrekken mot Mjøndalen: – Vi er ikke friskmeldt

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Mjøndalen 3–2) For første gang på 11 forsøk scoret Rosenborg mer enn ett mål i Eliteserien, og for første gang på 11 seriekamper scoret Alexander Søderlund. Dét holdt akkurat til seier mot Mjøndalen.

Erik Eikebrokk

Ikke siden hjemmekampen mot Odd 4. november i fjor, har Rosenborg scoret mer enn ett mål i en seriekamp. Det er 11 kamper siden. Mot Mjøndalen «eksploderte» trønderne, og scoret tre.

Det holdt til årets andre seier - til slutt.

– Det er ingen overkjøring som tilsier tre klare poeng til oss. Det er vi klare på, sier keeper André Hansen.

– Vi er ikke friskmeldt ennå, sier Tore Reginiussen, som beskriver kampen som «litt kaotisk» og «preget av tilfeldigheter».

Ett stygt og ett vakkert mål før pause var det som skulle til for å Rosenborg tilbake på rett kurs. Først kriget den største krigeren av dem alle, Tore Reginiussen, inn ballen etter en corner etter 27 minutter.

«Rosenborg-scoring»

Så, tre minutter senere, gjorde trønderne det på den måten de ønsker å gjøre det. Høyreback Vegar Eggen Hedenstad ble med opp i angrep, fikk ballen fra Mike Jensen, og slo inn på ett touch.

Avslutningen fra Yann-Erik De Lanlay, som fikk tillit på vingen på bekostning av en vraket Pål-André Helland, trengte heller ikke mer enn ett touch. To mål på to sjanser, og 2–0.

Allerede på neste forsøk dundret «alle trøndere i angrep». Hjemmepublikummet virket mer inspirert enn på lenge, og svarte med trampeklapp.

Så skiftet kampen totalt karakter.

Mjøndalen hadde ikke kommer til en sjanse før det 40. minutt. I løpet av de neste fem skulle «bruntrøyene» stå for tre hundreprosentsjanser.

Den første banket Stian Aasmundsen i mål fra sju meter. De to neste kan Rosenborg takke keeper André Hansen for at ikke gikk inn.

Piping

Helland kom inn for Ceide ved pause, og med det overtok Rosenborg initiativet igjen, uten at det førte til store sjanser.

Etter timen spilt fikk Tonny Brochmann kjempetreff fra tjue meter. Ballen via tverrligger og ned. Nok en gang slapp trønderne med skrekken.

Det gjorde de ikke noen minutter senere. Innbytter Jibril Bojang la inn fra høyre. På motsatt side fikk Brochmann all tid i verden, og fikk nærmest upresset bredside ballen i nærmeste hjørne.

På hjemmetribunen hørtes den etter hvert velkjente antydningen til piping.

Avsluttet scoringstørken

Men den skulle ikke vare lenge. For bare minuttet senere misforstod Mjøndalen-stopperne Quint Jansen og Sondre Solholm Johansen hverandre totalt om hvem som skulle ta seg av Hovlands pasning.

– Det er bare rævva, passivt og kjedelig, erkjenner Sondre Solholm Johansen overfor Eurosport, og beklager til lagkompiser og tilreisende supportere.

Da ingen av dem tok ansvar, gjorde like så godt Alexander Søderlund det. Alene med keeper Ranmark gjorde spissen det han ikke har gjort tidligere i 2019; han scoret.

31-åringens første scoring på elleve seriekamper var nok til å avgjøre en underholdende kamp på Lerkendal, der bortelaget hadde fortjent poeng.

Nå har Rosenborg like mange poeng som Mjøndalen.

– Jeg er utrolig irritert på målene vi slipper inn. Vi er jo der... Vi gir de bort, sier en skuffet Christian Gauseth.

– Men så er jeg veldig stolt over måten vi spiller fotball på, holder i ballen og motet vi viser. Jeg er veldig delt og føler vi hadde fortjent å få med oss noe. Dette Rosenborg-laget her synes jeg vi var bedre enn, rett og slett, legger MIF-kapteinen til.

PS: For tredje kamp på rad var Nicklas Bendter vraket til kamp. RBK-trener Eirik Horneland avviste overfor Eurosport at det hadde skjedd noe, men ønsket ikke å utdype vrakingen veldig.

– Jeg må bevare en del interesser og det er vanskelig å kommunisere, så derfor gjør jeg ikke det, sier han.

